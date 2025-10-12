Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul

Declarațiile au fost făcute vineri, după o vizită în Tadjikistan, și au fost interpretate ca un mesaj criptic cu tentă nucleară, în contextul în care relațiile dintre Moscova și Occident sunt extrem de tensionate.

În cadrul discuției cu jurnaliștii, Putin a lăsat să se înțeleagă că „arma” la care se referă ar face parte din seria de superarme anunțate de Rusia în 2018, se arată într-o analiză a Kyiv Post.

Aceste arme sunt proiecte nucleare avansate, destinate să depășească tehnologiile actuale și să asigure o putere strategică semnificativă. Putin a menționat că sistemul este „în faza finală de testare” și că detalii suplimentare vor fi oferite în curând, dar fără a specifica exact despre ce tip de armă este vorba.

Declarația a venit în contextul criticii aduse refuzului Statelor Unite de a negocia o nouă rundă a tratatului de reducere a armelor strategice (START). Președintele rus a subliniat că Rusia este „pregătită să negocieze”, dar a avertizat că, în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, nu va mai exista un sistem eficient de descurajare nucleară între marile puteri.

Rusia și-a prezentat în trecut mai multe proiecte de arme inovative, printre care racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat și vehiculul hipersonic Avangard. De asemenea, două dintre cele mai discutate arme rusești sunt Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, și Poseidon, o dronă submarină cu propulsie nucleară. Aceste arme au fost menționate de Putin ca elemente cheie în strategia de apărare a Rusiei.

Ce se știe până acum?

În 2018, Putin a dezvăluit o serie de „superarme” ce includ rachete balistice hipersonice și vehicule subacvatice autonome, care sunt considerate capabile să schimbe echilibrul global de putere. În ciuda testelor mixte ale rachetei Burevestnik, care a avut rezultate doar parțial reușite, proiectul continuă să fie dezvoltat cu scopul de a crea un sistem nuclear imprevizibil și greu de interceptat. De asemenea, drona Poseidon, cu propulsie nucleară, a fost prezentată ca o armă extrem de greu de contracarat, care ar putea fi folosită pentru a distruge obiective strategice de mare valoare.

În pofida dificultăților financiare și a impactului războiului din Ucraina asupra industriei de apărare, Rusia continuă să își dezvolte aceste arme și să își întărească arsenalul nuclear, iar declarațiile lui Putin reflectă dorința de a menține supremația în fața unui Occident tot mai critic.