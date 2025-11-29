Avertismentul unui fost consilier american: „Întreaga viață a lui Putin se învârte în jurul războiului. Îl manipulează pe Trump și nu dorește pacea”

Președintele rus Vladimir Putin știe cum să-l manipuleze pe omologul său american, Donald Trump, și nu are nicio intenție să oprească războiul din Ucraina, avertizează un fost consilier de rang înalt al Casei Albe.

Într-un podcast al publicației The Independent, Fiona Hill, consilier pentru securitate națională în timpul primei administrații Trump, explică faptul că Putin folosește lingușirea pentru a-i mângâia ego-ul lui Trump, în timp ce continuă să facă ce dorește în Ucraina.

„Este extrem de dificil să ne imaginăm cum Putin ar renunța la asta. Întreaga sa economie, întreaga sa societate, întreaga sa politică, întreaga sa conservare de sine se învârt în jurul continuării acestui război”, a spus Fiona Hill în cadrul podcastului.

Fosta consilieră a mai menționat și faptul că Putin știe că Trump se simte flatat doar pentru simplul fapt că se află în prezența liderilor mondiali.

Întâlnirea Putin-Trump din 2019, la Osaka

Aducând în discuție întâlnirea dintre Trump și Putin la G20 în Osaka, Japonia, în 2019, Fiona Hill a menționat că „Putin și Trump dezbăteau cu patimă tema rachetelor nucleare și a avantajului Rusiei față de Statele Unite”. În plus, cei doi președinți au vorbit și despre ajutorul acordat de fiecare dintre cele două țări Israelului. În cadrul acestor discuții, Putin făcea adesea glume similare pe seama lui Trump, dar că traducătorii „treceau cu vederea” limbajul și intențiile arătate de președintele rus.

Fiona Hill și-a dedicat ani de zile studiind Rusia, iar după colaborarea cu Trump, ea crede că lui Trump îi place de Putin pentru că îl vede pe dictatorul rus ca pe un egal. Iar relația lor îi aduce președintelui SUA prestigiu.

„E pasiune masculină. Asta pentru că Putin e cel mai tare. El este ceea ce și-ar dori Trump să fie. Trump se uită la oamenii care conduc totul, care au genul acela de strălucire. Care sunt împodobiți cu aur. Și asta vrea să fie el. Și crede că este înălțat în mintea tuturor, prin asocierea cu ei, prin faptul că este în compania lor”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate.