Italia avertizează că intențiile lui Putin privind pacea vor fi clare în săptămânile următoare

Guido Crosetto, ministrul italian al apărării și cofondator al partidului premierului Giorgia Meloni, a afirmat că intențiile reale ale Moscovei privind o eventuală negociere a păcii vor deveni evidente în săptămânile ce urmează.

Potrivit AFP, oficialul italian a subliniat că războiul continuă să coste Rusia enorm, chiar dacă Kremlinul majorează bugetele pentru apărare și continuă recrutările militare.

„Sperăm ca, de această dată, Rusia să vrea cu adevărat să se așeze la masa negocierilor. Dacă mă uit la ce se întâmplă, nu sunt optimist”, a spus Crosetto, referindu-se la mobilizarea continuă de trupe și investițiile crescute ale Moscovei în domeniul militar.

Ministrul a avertizat și că Europa nu trebuie să ignore situația în care se va afla Rusia după încheierea conflictului.

El a atras atenția că, pe lângă reconstrucția Ucrainei, va fi esențial ca Rusia să fie sprijinită să iasă din economia de război pentru a evita riscuri viitoare.

„Trebuie să nu repetăm greșelile trecutului. După Primul Război Mondial, veteranii s-au întors acasă și au creat condițiile pentru apariția nazismului și fascismului”, a spus Crosetto.