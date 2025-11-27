Un suspect ucrainean în cazul Nord Stream va fi extrădat de autoritățile italiene în Germania

Suspectul, Serhii K., este acuzat că ar fi făcut parte dintr-un grup care ar fi plantat dispozitive explozive pe conductele Nord Stream, în apropierea insulei daneze Bornholm, în Marea Baltică.

Exploziile din 2022 au avariat grav gazoductele, reducând drastic fluxul de gaz rusesc către Europa și declanșând una dintre cele mai complexe investigații de securitate energetică din ultimii ani.

Atât Rusia, cât și state occidentale au descris incidentul ca pe un act de sabotaj.

Procurorii germani îl acuză de complicitate la producerea unei explozii, sabotaj împotriva ordinii constituționale și distrugerea unor infrastructuri critice.

Suspectul a fost reținut în Italia în luna august. Acesta neagă orice acuzație, iar avocatul său susține că acesta va fi achitat în urma procesului din Germania.

În același caz, luna trecută, o instanță poloneză a respins cererea Germaniei de extrădare a unui alt suspect ucrainean.