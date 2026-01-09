Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat uciderea protestatarilor în Iran

„Autoritățile iraniene au responsabilitatea de a-și proteja propria populație și trebuie să permită libertatea de exprimare și de întrunire pașnică fără teama de represalii. Îndemnăm autoritățile iraniene să dea dovadă de reținere, să se abțină de la violență și să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor iranieni”, se arată în declarația comună, citată de Sky News.

La finalul lunii decembrie, cetățenii iranieni au început să protesteze, ca reacție la prăbușirea rialului (n.r. – moneda națională a Iranului) și a creșterii costului vieții. Mișcările s-au extins rapid în peste 300 de locații din întreaga țară, reflectând nemulțumiri economice și critici mai largi la adresa regimului clerical.

Acțiunile represive ale regimului de la Teheran au făcut zeci de victime. Potrivit ONG-ului Activiștii pentru Drepturile Omului din Iran, cel puțin 48 de protestatari au fost uciși. Organizația „Drepturile Omului în Iran” anunță că cel puțin 51 de protestatari aunfost uciși, printre care se numără și nouă copii.

Represiunea protestelor din Iran a atras o reacție și de la Casa Albă. „Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, afirma la începutul săptămânii, președintele Donald Trump.