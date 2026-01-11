Cancelarul Germaniei merge în India pentru consolidarea relațiilor economice

Atât Berlinul, cât și New Delhi se confruntă cu o ordine mondială instabilă și cu presiuni economice și geopolitice venite din partea Statelor Unite și a Chinei, relatează AFP.

Vizita lui Merz, prima într-o țară asiatică de când a preluat funcția de cancelar în luna mai a anului trecut, are loc cu două săptămâni înaintea summitului UE–India și în timp ce cele două părți lucrează la un acord de liber schimb.

În timpul vizitei, premierul Narendra Modi îl va primi pe Merz la Ahmedabad, în statul Gujarat, după care cancelarul german va merge la Bengaluru, principalul centru tehnologic din sudul Indiei.

Cei doi lideri vor participa la un festival tradițional și vor vizita Ashramul Sabarmati, locul unde a trăit Mahatma Gandhi.

Cooperare economică, investiții și apărare

Faptul că Merz a ales India pentru prima sa vizită în Asia „demonstrează că India, cea mai mare democrație din lume, este un partener strategic important pentru Germania”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Pe agenda discuțiilor se află și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv un posibil contract pentru construirea a șase submarine pentru Marina indiană de către compania germană Thyssenkrupp Marine Systems, în parteneriat cu Mazagon Dock Shipbuilders.

Merz este însoțit de o amplă delegație de oameni de afaceri, inclusiv reprezentanți ai unor companii precum Siemens și Airbus.

„Unul dintre principalele obiective ale acestei călătorii este aprofundarea relațiilor economice cu India”, a declarat un oficial al guvernului german.

Pentru firmele germane, India este o piață importantă, în condițiile în care schimburile comerciale dintre cele două țări se apropie de 50 de miliarde de euro, iar vânzările în China au scăzut.

Potrivit guvernului german, discuțiile vor viza și atragerea de forță de muncă calificată.