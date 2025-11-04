Ucraineanul suspectat de sabotajul Nord Stream intră în greva foamei în Italia

Cetățeanul ucrainean Serhii Kuznetsov, suspectat de implicare în sabotarea conductelor de gaz Nord Stream se află în arestul italian și așteaptă o decizie finală pentru extrădarea sa în Germania, notează European Pravda, citând Agenția de presă italiană Agenzia Nova.

Avocatul ucraineanului, Nicola Canestrini, a fost cel care a dat anunțul.

„Apărarea a informat autoritățile competente cu privire la greva foamei declarată de clientul său, un fost ofițer ucrainean, care este deținut într-o închisoare italiană de înaltă securitate în așteptarea unei decizii privind mandatul european de arestare emis de Germania în așa-numitul ′caz Nord Stream′, a declarat avocatul bărbatului ucrainean, Nicola Canestrini.

Potrivit avocatului, suspectul ucrainean a refuzat să mai mănânce încă de vineri, 31 octombrie.

„El cere respectarea drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la o alimentație adecvată, un mediu sănătos, condiții decente de detenție și tratament egal cu ceilalți deținuți în ceea ce privește vizitele familiei și accesul la informații”, a adăugat Canestrini.

Avocatul susține că suspectul ucrainean, Serhii Kuznetsov, nu a primit mâncare „adecvată stării sale de sănătate”.

Potrivit parchetului german, ucraineanul Serhii Kuznetsov ar fi fost membru al unui grup care a plasat dispozitive explozive pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm, din Marea Baltică.

Ucraineanul este acuzat de conspirație în vederea provocării unei explozii, sabotaj anticonstituțional, dar și și distrugerea infrastructurii critice. Aceasta așteaptă verdictul Curții Supreme din Italia în vederea extrădării sale în Germania.

Pe acest subiect, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declară că Ucraina nu a avut nicio legătură cu exploziile și a sugerat analizarea altor părți care ar putea beneficia de o astfel de dezinformare.