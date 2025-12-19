Justiția SUA publică noi documente din ancheta Epstein, pe fondul presiunilor politice și al controverselor legate de Donald Trump

Publicarea a fost determinată de presiunea exercitată de Congres, care a adoptat recent o lege ce obligă autoritățile federale să facă publice dosarele neclasificate din anchetă. Agenția Reuters a anunțat că analizează în prezent conținutul documentelor.

Dispute politice majore

Dezvăluirea vine după luni de tensiuni politice și nemulțumiri în rândul susținătorilor președintelui Donald Trump. Inițial, Trump a cerut republicanilor din Congres să se opună legii, avertizând că publicarea unor documente sensibile ar putea crea un precedent periculos.

Cu toate acestea, o parte a electoratului său a acuzat administrația de mușamalizarea legăturilor lui Epstein cu persoane influente și de ascunderea circumstanțelor morții acestuia, declarată sinucidere într-o închisoare din Manhattan, în 2019.

Impactul asupra lui Donald Trump

Subiectul a devenit o vulnerabilitate politică pentru Trump. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doar 44% dintre republicani aprobă modul în care acesta a gestionat problema Epstein, comparativ cu un nivel general de aprobare de 82%.

În campania electorală din 2024, Trump promisese declasificarea completă a documentelor Epstein, însă ulterior a încercat să mute atenția publică spre teme economice, precum creșterea costului vieții.

Legături cu persoane influente

Cazul Epstein continuă să scoată la iveală legături cu figuri publice importante. Documente anterioare arată că, după condamnarea din 2008, Epstein a menținut corespondență cu personalități precum Steve Bannon, Larry Summers, Peter Thiel sau prințul Andrew.

Summers și-a cerut public scuze și s-a retras din mai multe funcții după ce s-a aflat că a continuat să comunice cu Epstein până în 2019. De asemenea, JPMorgan a plătit 290 de milioane de dolari victimelor lui Epstein, după ce banca a fost acuzată că i-a facilitat activitatea infracțională.

Limitele noii publicări

Totuși, autoritățile americane avertizează că noile documente nu reprezintă întregul volum de informații existente. Legea permite reținerea datelor care ar putea identifica victimele sau afecta investigații aflate încă în desfășurare.