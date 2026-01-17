Congresul SUA intervine în planurile lui Trump pentru Groenlanda: poate bloca finanțarea

Republicana Lisa Murkowski a transmis vineri „un mesaj important pentru oamenii din Regatul Danemarcei”. Potrivit Politico, ea a explicat că este esențial ca Danemarca și Groenlanda să înțeleagă că puterea în Statele Unite este împărțită între trei ramuri ale statului.

Senatoarea, care reprezintă Alaska, a precizat că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele american Donald Trump să își ducă la capăt amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Congresul poate opri finanțarea planului Trump

Murkowski a subliniat că Legislativul poate bloca finanțarea unor astfel de demersuri, prin controlul asupra alocărilor bugetare federale. „În Congres, avem instrumente la dispoziție, în baza autorității noastre constituționale, care vizează în mod specific puterea bugetului prin procedurile de alocare a fondurilor”, a declarat oficialul american.

Lisa Murkowski a subliniat că Groenlanda ar trebui tratată ca „aliat” al SUA, nu drept un „activ” ce poate fi revendicat. La Copenhaga, ea a participat la discuții oficiale cu reprezentanți danezi și groenlandezi, alături de alți parlamentari americani.

Senator SUA: Rusia și China nu amenință Groenlanda

Democratul Chris Coons, senator al statului Delaware, a anunțat că va susține inițiative legislative menite să limiteze acțiunile unilaterale ale președintelui. Totodată, Coons a declarat că nu există, în prezent, amenințări reale din partea Rusiei sau Chinei la adresa Groenlandei și a caracterizat argumentele invocate de Donald Trump drept exagerări.

„Există amenințări reale și urgente la adresa securității Groenlandei din partea Chinei și Rusiei? Nu, nu în prezent”, a declarat senatorul.

Proiect în Congresul SUA împotriva unei ofensive în Groenlanda

În paralel, parlamentari americani din ambele partide au depus un proiect de lege care să prevină o eventuală acțiune militară a SUA împotriva Groenlandei, teritoriu aparținând unui stat NATO. Declarațiile președintelui au generat tensiuni diplomatice, iar Moscova a transmis că va „urmări împreună cu întreaga lume” situația, pe care o consideră neobișnuită din perspectiva dreptului internațional.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri, după întâlnirea dintre JD Vance, Marco Rubio și reprezentanții Danemarcei și Groenlandei, că președintele rămâne concentrat pe obiectivul de a achiziționa Groenlanda.