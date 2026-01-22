Ce se întâmplă cu dosarele Epstein, la o lună după termenul limită impus de lege

La mai bine de o lună după termenul legal, marea majoritate a dosarelor guvernului american legate de Jeffrey Epstein rămân nepublicate, potrivit Time.

În ciuda unor dezvăluiri limitate făcute de Departamentul Justiției (DOJ), parlamentari, supraviețuitori și opinia publică continuă să ceară transparența deplină promisă prin lege federală.

Termen ratat în baza noii legi privind transparența

Conform Legii privind transparența dosarelor Epstein (Epstein Files Transparency Act), adoptată de Congres și promulgată de Donald Trump în noiembrie, Departamentul Justiției era obligat să publice toate dosarele de investigație legate de Epstein până la 19 decembrie.

Deși DOJ a făcut publice mai multe seturi de documente în jurul termenului-limită, oficialii au recunoscut că publicarea completă va fi întârziată din cauza necesității unor redactări ample pentru protejarea identității victimelor.

La câteva săptămâni distanță, oficiali de rang înalt din DOJ au confirmat că peste două milioane de documente nu au fost încă publicate, ceea ce înseamnă că mai puțin de 1% din materialul total a fost făcut public.

În ultimele săptămâni nu au mai fost publicate noi seturi de documente.

Parlamentarii se confruntă pe tema întârzierilor și a controlului

Ritmul lent și redactările consistente au generat critici din ambele tabere politice.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a acuzat DOJ de ignorarea legii, în timp ce alți parlamentari au avertizat asupra unor posibile acțiuni legale.

Reprezentanții Thomas Massie și Ro Khanna, coautorii legii, au solicitat numirea unui monitor independent care să supravegheze respectarea obligațiilor de către DOJ.

Un judecător federal a respins cererea, invocând lipsa jurisdicției, dar a recunoscut că îngrijorările ridicate de parlamentari sunt legitime.

Atât Massie, cât și Khanna au declarat că vor continua demersurile de control prin mijloace legale și parlamentare.

Reacție politică divizată

În timp ce unii democrați insistă ferm pentru publicarea integrală a dosarelor, mai mulți republicani și-au nuanțat poziția.

Președintele Comisiei pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a declarat că DOJ cooperează, deși a admis că procesul este mai lent decât și-ar dori mulți.

Alți republicani au afirmat public că subiectul nu mai reprezintă o prioritate.

Ancheta Camerei se extinde, pe fondul audierii iminente a lui Maxwell

Separat, Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților intenționează să o audieze pe Ghislaine Maxwell în februarie, în cadrul investigației în curs.

De asemenea, Comisia a votat recomandarea de a-i sancționa pentru dispreț față de Congres pe Bill Clinton și Hillary Clinton, după ce aceștia au refuzat să depună mărturie.