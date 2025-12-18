Prima pagină » Știrile zilei » Lasere în loc de pensule: primul mare proces de restaurare al Columnei lui Marcus Aurelius

Restauratorii folosesc tehnologie cu laser pentru a curăța Columna lui Marcus Aurelius din centrul Romei, în prima intervenție majoră asupra monumentului antic din ultimele patru decenii, potrivit Associated Press.
18 dec. 2025, 20:29, Știri externe

Columna lui Marcus Aurelius, unul dintre cele mai importante monumente ale Romei antice, intră într-un amplu proces de restaurare, primul din ultimii 40 de ani.

Echipele de specialiști au renunțat la pensulele fine folosite în trecut și folosesc, în premieră, lasere pentru a îndepărta straturile de praf și murdărie acumulate de-a lungul deceniilor.

Monumentul, cu o înălțime de 47 de metri, a fost construit între anii 180 și 193 d.Hr. și este decorat cu un basorelief spiral care redă campaniile militare ale împăratului Marcus Aurelius.

Ultima restaurare a avut loc în anii 80, când curățarea s-a făcut manual, cu instrumente tradiționale.

„Laserul oferă un rezultat foarte bun. Este mai rapid și, mai ales, respectă mult mai bine materialul, marmura și straturile de suprafață”, a explicat Marta Baumgartner, directoarea lucrărilor de restaurare.

Relieful prezintă scene dure de război, cu soldați, prizonieri, femei și copii, detalii care au fost afectate de poluare, eroziune și de ciclurile de îngheț-dezgheț.

În unele zone, fețele personajelor sculptate au fost aproape șterse de timp.

Pe lângă tehnologia cu laser, restauratorii folosesc substanțe chimice speciale, bureți și rășini pentru a curăța smogul și pentru a repara fisurile apărute în piatră.

Un sistem nou de iluminat va pune în valoare monumentul pe timp de noapte.

