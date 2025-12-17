Italienii urează „arrivederci” francezilor de la Carrefour: Bruxelles a aprobat preluarea celor 1000 de magazine și relansarea vechiului brand de retail italian GS

În paralel cu această autorizație de la Bruxelles, NewPrinces Group a lansat oficial o nouă fază pentru relansarea afacerii. Grupul, controlat de Angelo Mastrolia, a prezentat un plan industrial de transformare a lanțului: un nume nou, noi formate, noi game de produse și un model contractual fără precedent în țară. Rețeaua va fi redenumită treptat GS, reînviind un brand istoric în retailul italian, notează Revista Inforetail.

Mastrolia a anunțat o investiție de 435 de milioane de euro pentru a sprijini relansarea. Planul include un proces de rebranding care se va extinde până la sfârșitul anului 2028, începând în centrul și sudul Italiei și extinzându-se ulterior spre nord, unde marca Carrefour are o recunoaștere mai mare. Simultan, magazinele vor fi modernizate cu renovări și noi formate , în timp ce gama de produse și mărcile private vor trece printr-o revizuire completă.

NewPrinces a trimis, de asemenea, o scrisoare furnizorilor pentru a stabili termenii comerciali pentru viitoarea rețea GS. Conform Corriere della Sera , scrisoarea solicita companiilor să își prezinte propunerile comerciale pentru 2026 până la 15 decembrie, acordându-le un preaviz de doar două săptămâni. Scrisoarea solicita, de asemenea, o reducere imediată a prețurilor , argumentând că actuala fază deflaționistă necesită ajustări urgente pentru a menține competitivitatea și a crea noi oportunități de creștere.

Facturare Net-Net:

Cea mai semnificativă modificare a scrisorii este introducerea modelului de facturare „net-net” , care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Acest sistem, comun în unele magazine de retail și discount din Marea Britanie , implică definirea unui preț unic și stabil, convenit cu furnizorii . Lanțul va aplica apoi doar TVA și o marjă fixă ​​pentru a determina prețul final pentru public. Modelul elimină practic toate mecanismele tradiționale ale relației comerciale italiene, cum ar fi reducerile logistice, bonusurile de sfârșit de an, contribuțiile promoționale și obiectivele de volum.

Relansarea GS face parte dintr-un plan industrial care își propune să consolideze NewPrinces ca al doilea cel mai mare grup agroalimentar italian după venituri și principalul operator de alimente și băuturi după numărul de angajați. Prin această operațiune, compania va atinge aproximativ 7 miliarde de euro în venituri consolidate și se așteaptă la o valoare netă de peste 1,1 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2025.

NewPrinces, cunoscută anterior sub numele de Newlat Food, a devenit NewPrinces Group în urma achiziției companiei britanice Princes în 2024. Cu unități de producție în Italia, Marea Britanie, Germania, Franța, Polonia, Olanda și Mauritius, operează în zece categorii de alimente și controlează mărci precum Plasmon. Prin achiziționarea Carrefour Italia, evaluată la aproximativ 1 miliard de euro conform estimărilor pieței, grupul finalizează o mișcare strategică care își extinde prezența de la industria alimentară la distribuție, marcând începutul unei noi etape pentru lanțul destinat acum să renaască sub numele GS.