Suveranitate alimentară: Guvernul polonez ia în considerare preluarea Carrefour Polska

Ministerul Agriculturii din Polonia a recomandat Ministrului Proprietății de Stat să permită preluarea activităților Carrefour din țară de către Krajowa Grupa Spożywcza, un grup format în 2002 prin fuziunea diferitelor companii de stat din sectorul agricol. Acest lucru a fost relatat de diverse publicații media locale, notează retaildetail.eu.

Fermierii polonezi fac lobby pentru înființarea unui lanț de magazine de stat care să le achiziționeze produsele la prețuri stabile. Motivul este că aceasta ar fi o oportunitate de a consolida lanțul alimentar național.

Carrefour operează aproximativ 750 de magazine în Polonia, inclusiv aproximativ 90 de hipermarketuri, 150 de supermarketuri, 500 de magazine de cartier și 40 de centre comerciale. De ceva vreme circulă zvonuri că retailerul dorește să părăsească țara.

CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard, dorește să se concentreze pe cele mai puternice piețe ale grupului și și-a vândut deja operațiunile din Italia. Carrefour nu a reușit niciodată să obțină suficient profit în Polonia.

Totuși, rămâne de văzut dacă guvernul polonez va prelua controlul companiei: există, de asemenea, un interes considerabil din partea grupurilor internaționale de retail, inclusiv liderul pieței Biedronka (Jerónimo Martins), Auchan, Kaufland și Żabka.

De asemenea, Biedronka, liderul absolut al pieței de comerț alimentar din Polonia și parte a grupului portughez Jeronimo Martins, și-a exprimat intenția de a extinde modelul de succes din Polonia către alte țări din Europa Centrală și de Est. În prezent, compania operează 3.730 de magazine de tip discount în Polonia și generează afaceri de 23,57 miliarde de euro, depășind astfel întregul comerț modern local