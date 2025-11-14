Acționariatul Carrefour se redresează: Clanul franco-libanez Saadé preia 4% din Carrefour și devine al doilea mare acționar

În urma acestei operațiuni, familia Saadé devine al doilea cel mai mare acționar al Carrefour, după Galfa – holdingul familiei care deține Galeries Lafayette – care păstrează o participație de 9,46%, notează InfoRETAIL.

Consiliul de Administrație al Carrefour a primit favorabil intrarea familiei Saadé și a anunțat cooptarea Carrix, entitate controlată de familie și de CMA CGM, ca nou membru al consiliului, în locul Peninsula, reprezentată până acum de Eduardo Rossi și Flavia Buarque de Almeida, care și-au prezentat demisia.

„Suntem foarte bucuroși să primim familia Saadé ca nou acționar de referință alături de Galfa și pe Rodolphe Saadé ca nou administrator al grupului”, a declarat Alexandre Bompard.

Carrix, care va fi reprezentată de Rodolphe Saadé, va ocupa locul lăsat vacant de Peninsula până la finalul mandatului prevăzut pentru Adunarea Generală din 2028. Numirea va deveni efectivă începând cu 1 decembrie 2025, iar grupul va face parte din Comitetul Strategic al Consiliului de Administrație.

„În numele familiei mele, mă bucur să intrăm în capitalul Carrefour, un grup francez care joacă un rol esențial în domeniul alimentar și în distribuție”, a declarat președintele și CEO-ul CMA CGM, Rodolphe Saadé.

Bompard a dorit, de asemenea, să mulțumească fondului Peninsula, acționar istoric al Carrefour și apropiat al regretatului om de afaceri brazilian Abilio Diniz: „Doresc să îmi exprim recunoștința față de Peninsula, Eduardo Rossi și Flavia Buarque de Almeida, care au rămas fideli viziunii lui Abilio asupra retailului și angajamentului său de neclintit față de Carrefour.”

Din partea Peninsula, Eduardo Rossi, președintele fondului, a declarat: „După un deceniu de colaborare solidă, decizia Peninsula de a-și vinde participația răspunde strategiei fondului privind alocarea activelor. Urăm Carrefour mult succes în drumul său viitor.”