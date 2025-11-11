Frații Pavăl, care dețin Dedeman, vor să preia magazinele Carrefour din România

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere rețeaua de magazine Carrefour din România. Oferte au mai depus Zabka, cel care deține magazinele Froo în România, și grupul francez Auchan, scrie Profit.ro.

Cei doi antreprenori, prin Pavăl Holding, au depus o ofertă de preluare a rețelei Carrefour România, care numără 458 de magazine în toată țara.

Printre ofertanți se află și grupul francez Auchan, dar și compania poloneză Zabka, deținătoarea magazinelor Froo.

Informația vine în contextul în care în luna octombrie, presa franceză a relatat că grupul Carrefour a angajat banca BNP Paribas pentru a găsi un cumpărător potrivit pentru operațiunile din România.

La scurt timp după apariția acestor informații în presa internațională, oficialii Grupului Carrefour au răspuns întrebărilor Mediafax.

„Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți. (…) Grupul continuă implementarea planului strategic în România, care vizează deschiderea a peste 30 de magazine noi în 2025, dezvoltarea segmentului de comerț online și consolidarea parteneriatelor locale cu producătorii români, având deja o rețea puternică de 1.500 de parteneri locali. De altfel, la nivelul întregii rețele de furnizori, 93% sunt companii românești, sprijinind economia locală”, au spus, la momentul respectiv, reprezentanții Grupului Carrefour. Răspunsul integral acordat în luna octombrie poate fi citit AICI.

Carrefour a intrat în România în 2001 și a raportat, pentru anul 2024, vânzări de 14,6 miliarde lei.