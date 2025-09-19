Prima pagină » Știri externe » Carrefour a ieșit oficial de pe o nouă piață. În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări

Retailerul francez Carrefour a închis toate magazinele din Bahrain începând cu 14 septembrie, marcând ieșirea oficială de pe această piață. „În numele conducerii și angajaților Carrefour, ne exprimăm recunoștința sinceră pentru sprijinul acordat de-a lungul deceniilor”, a transmis Carrefour Bahrain într-o postare pe Instagram.
Mediafax Foto
Mădălina Dinu
19 sept. 2025, 13:07, Știri externe

Carrefour, al doilea cel mai mare retailer global, s-a retras în ultimele patru luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA.

Această strategie este pusă în aplicare de noul director general, Georges Plassat, supranumit și „Omul de la curățenie” datorită reputației sale de a reduce costurile fără concesii, în scopul consolidării lichidităților pentru rambursarea datoriilor grupului și modernizarea hipermarketurilor din piețele-cheie din Franța și Europa de Vest.

Conform LSA, în ultimul deceniu Carrefour și-a închis activitățile în 13 țări, motivele retragerii variind de la o piață la alta.

Decizia vine în contextul în care francizorul din Orientul Mijlociu, Majid Al Futtaim, introduce pe piața locală noul său brand, HyperMax. Primul magazin sub această denumire a fost deschis în complexul City Centre Bahrain, potrivit Khaleej Times. Compania intenționează să inaugureze șase unități HyperMax în regat, scrie ESM.

Carrefour și-a mai închis operațiunile în regiune în ultimele luni: în Iordania, în noiembrie 2024, și în Oman, în ianuarie 2025. În ambele cazuri, brandul a fost înlocuit cu HyperMax.

La nivel financiar, Majid Al Futtaim a raportat în prima jumătate a anului o creștere de 9% a EBITDA, până la 2,3 miliarde AED. Veniturile au crescut cu 3%, ajungând la 17,3 miliarde AED, iar profitul net, excluzând reevaluările și taxele, a urcat cu 23%, la 1,3 miliarde AED.

„Rezultatele financiare din prima jumătate a anului confirmă soliditatea direcției noastre strategice și angajamentul de a crea valoare pe termen lung pentru toți stakeholderii”, a declarat Fadel Abdulbaqi Al Ali, președintele consiliului de administrație al Majid Al Futtaim Holding.

 