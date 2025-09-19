Carrefour a ieșit oficial de pe o nouă piață. În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări

Carrefour, al doilea cel mai mare retailer global, s-a retras în ultimele patru luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA.

Această strategie este pusă în aplicare de noul director general, Georges Plassat, supranumit și „Omul de la curățenie” datorită reputației sale de a reduce costurile fără concesii, în scopul consolidării lichidităților pentru rambursarea datoriilor grupului și modernizarea hipermarketurilor din piețele-cheie din Franța și Europa de Vest.

Conform LSA, în ultimul deceniu Carrefour și-a închis activitățile în 13 țări, motivele retragerii variind de la o piață la alta.