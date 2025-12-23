Italia amendează Ryanair cu 256 de milioane de euro pentru o „strategie abuzivă” împotriva agențiilor de turism online

Autoritatea de Concurență din Italia (AGCM) susține că o investigație desfășurată pe parcursul a doi ani a constatat că Ryanair a adoptat o „strategie abuzivă” de obstrucționare a agențiilor de turism, inclusiv a marilor platforme online, care încercau să vândă zboruri Ryanair ca parte a unui pachet mai larg de servicii.

„Ryanair a pus în aplicare o strategie complexă pentru a bloca, a împiedica sau a face mai dificil și/sau mai costisitor din punct de vedere economic ori tehnic pentru agențiile de turism, agențiile de turism online și comercianții fizici achiziționarea de zboruri Ryanair de pe site-ul ryanair.com în combinație cu zboruri ale altor operatori și/sau cu alte servicii de călătorie și asigurare”, a transmis autoritatea de concurență într-un comunicat, conform Financial Times.

Ryanair afirmă că e o decizie „bizară ”

Ryanair a anunțat că va face imediat apel împotriva deciziei „bizare și nefondate” a autorității de reglementare, despre care spune că „încearcă să ignore și să anuleze” o hotărâre a unei instanțe din Milano din 2024, care a stabilit că modelul de distribuție directă al companiei aeriene este în beneficiul consumatorilor și îi protejează de taxele ascunse percepute de agențiile de turism online.

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a catalogat decizia și amenda impusă de autoritatea de concurență drept „o insultă la adresa protecției consumatorilor” și și-a exprimat încrederea că „decizia viciată, manipulată” va fi anulată.

Relații tensionate cu agențiile de turism și autoritățile italiene

Compania aeriană a avut o relație tensionată cu agențiile de turism online, acuzând unele dintre cele mai mari dintre acestea că practică tarife excesive.

Ryanair transportă aproximativ 38–40% din traficul aerian către și dinspre Italia pe rutele europene, dar are o relație complicată și cu guvernul premierului Giorgia Meloni, care s-a opus majorării accentuate a tarifelor de către companie în timpul sezonului estival.

Din veniturile totale ale grupului Ryanair, de 13,9 miliarde de euro, în exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2025, aproape 3 miliarde de euro au provenit din zborurile către și dinspre Italia, una dintre cele mai importante piețe ale companiei, potrivit autorității de concurență.

Plângeri din partea agențiilor de turism

AGCM a lansat investigația oficială privind cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa în septembrie 2023, în urma plângerilor depuse de agenții de turism italiene, care au acuzat Ryanair că își exploatează „poziția dominantă” pentru a-și „extinde puterea de piață” prin comercializarea de servicii de închiriere auto, hoteluri și alte servicii de călătorie pe site-ul său de ticketing.

Printre participanții la investigație, în calitate de reclamanți sau martori, s-au numărat agenții de turism online precum Booking.com, eDreams din Spania, precum și Asociația Italiană a Agențiilor de Turism și diverse organizații italiene pentru protecția consumatorilor.

Ancheta a constatat că Ryanair a adoptat tactici deliberate pentru a descuraja sau a obstrucționa achiziționarea biletelor pentru zborurile sale prin alte canale, inclusiv site-uri web și platforme online concurente.