Threads depășește X pe mobil. Datele Similarweb arată o schimbare majoră în social media

Datele arată că, la data de 7 ianuarie 2026, Threads a atins 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, în timp ce X a ajuns la 125 de milioane de utilizatori activi zilnic pe mobil, scrie TechCrunch.

Raportul Similarweb sugerează că această evoluție este rezultatul unor tendințe pe termen lung, și nu o reacție imediată la recentele controverse care au afectat platforma X.

Recent, utilizatorii au descoperit că inteligența artificială integrată a platformei, Grok, a fost folosită pentru a genera imagini nud non-consensuale, inclusiv cu minori. Ca urmare, procurorul general al Californiei a deschis o investigație oficială, alăturându-se autorităților din Marea Britanie, Uniunea Europeană, India și Brazilia.

Threads depășește X pe mobil datorită ecosistemului Meta

Creșterea Threads este pusă pe seama mai multor factori strategici. Meta a beneficiat de promovare încrucișată agresivă prin Facebook și Instagram, unde Threads este constant recomandată utilizatorilor existenți. De asemenea, platforma a investit masiv în atragerea creatorilor de conținut și în lansarea rapidă de funcționalități noi.

În ultimele 12 luni, Threads a introdus comunități bazate pe interese, filtre îmbunătățite, mesaje directe (DM-uri), postări long-form, conținut care dispare și chiar teste pentru jocuri integrate.

În ciuda succesului pe mobil, Threads rămâne mult în urma X în ceea ce privește traficul web. Potrivit Similarweb, X înregistrează aproximativ 150 de milioane de vizite zilnice pe web, în timp ce Threads a avut doar 8,5 milioane de vizite zilnice, cumulat pe Threads.com și Threads.net, la data de 13 ianuarie.

Reduce decalajul în SUA

Similarweb mai notează că, deși X rămâne lider în Statele Unite, diferența dintre cele două platforme s-a redus semnificativ. În urmă cu un an, X avea de două ori mai mulți utilizatori zilnici decât Threads pe piața americană.

Conform datelor oficiale Meta, Threads a depășit 400 de milioane de utilizatori activi lunar în august 2025 și a ajuns la 150 de milioane de utilizatori activi zilnic în octombrie, confirmând o creștere susținută.