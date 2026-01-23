Prima pagină » Știri externe » Războiul global pentru talente tech: Cum sunt vânați specialiștii STEM, de țările rivale

Războiul global pentru talente tech: Cum sunt vânați specialiștii STEM, de țările rivale

Companiile și guvernele din întreaga lume își intensifică eforturile pentru a atrage experți în domeniul tehnologiei. Un nou raport internațional prezentat de Euronews, arată că peste o treime dintre profesioniștii din știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) au primit, în ultimul an, oferte de muncă din străinătate. Specialiștii estimează că mobilitatea acestor talente tech ar putea atinge un nivel record în 2026.
Sursa foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
Victor Dan Stephanovici
23 ian. 2026, 10:07

Potrivit studiului care vizează talente tech, realizat de compania de recrutare SThree, 35% dintre experții STEM au fost contactați de angajatori din alte țări în ultimele 12 luni. Fenomenul este alimentat de competiția acerbă dintre marile corporații din domeniul tehnologiei. Totodată, este vizat și de strategiile guvernamentale menite să sprijine dezvoltarea economică, arată Euronews.

„Toate economiile majore au nevoie de oameni de știință, ingineri și inovatori pentru a susține creșterea”, explică Timo Lehne, CEO-ul SThree. Această cerere ridicată generează o mobilitate fără precedent a talentelor de top.

Centrele majore ale competiției în căutare de talente tech

Raportul examinează șase economii importante: Statele Unite, Japonia, Regatul Unit, Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite. Împreună, acestea reprezintă circa jumătate din cheltuielile globale pentru cercetare și dezvoltare.

Procentul profesioniștilor abordați diferă semnificativ între țări:

  • Emiratele Arabe Unite conduc cu 56%;
  • Olanda – 44%;
  • Germania – 37%;
  • Regatul Unit – 31%;
  • Japonia se află la polul opus, cu doar 5%.

Aproximativ 19% dintre profesioniștii STEM intenționează să se mute în străinătate în următorul an sau sunt deja în procesul de relocare. În Olanda, procentul urcă la 30%, iar în Emiratele Arabe Unite la 34%. Peste jumătate dintre cei care plănuiesc plecarea au acceptat deja o ofertă.

Estimările indică faptul că, până în 2026, circa 11% din forța de muncă globală STEM ar putea fi în mișcare. Iar acest lucru anunță o schimbare cu potențial major, redesenând harta globală a inovației.

Motivele din spatele deciziei

Deși salariile mai mari rămân un stimulent important, cel mai frecvent motiv invocat este calitatea vieții (32% dintre respondenți, respectiv 44% în Regatul Unit). Echilibrul între viața profesională și cea personală, precum și oportunitățile de dezvoltare în carieră joacă, de asemenea, un rol esențial.

Inflația și presiunile economice recente fac ca beneficiile financiare să fie deosebit de atractive pentru specialiștii din UK și Emiratele Arabe Unite.

Raportul subliniază că migrația nu este unidirecțională. Specialiști din SUA se îndreaptă către Europa și Canada; cei din Marea Britanie aleg Europa, Australia sau America de Nord; iar Germania pierde talente în favoarea SUA, Elveției și Canadei.

