O companie aeriană din Europa renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli, după ce aceștia chiar au profitat de oferte

Compania aeriană Ryanair, cea mai mare din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat că renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli după numai opt luni.

Potrivit The Guardian, programul oferea reduceri la zboruri, rezervare gratuită a locurilor pentru până la 12 zboruri pe an și asigurare de călătorie.

Programul a adus pierderi companiei

Totuși, programul a generat pierderi pentru companie. 55.000 de pasageri s-au înscris în programul Prime, generând 4,4 milioane de euro din taxe de abonament. Cu toate acestea, clienții au primit beneficii în valoare de peste 6 milioane de euro, generând pierderi de 1,6 milioane de euro companiei.

Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair, a subliniat că „această încercare a costat mai mulți bani decât a generat. Acest nivel de membru sau venituri din abonamente nu justifică timpul și efortul necesare pentru a lansa vânzări lunare exclusive de locuri Prime pentru cei 55.000 de membri Prime”, notează Express.

Beneficiarii programului își păstrează beneficiile

Programul Prime a fost lansat în luna martie acestui an, pentru o perioadă de 12 luni, la un cost de 79 de lire sterline și 79 de euro pe an pentru clienții din Marea Britanie și UE. Per total, programul ar fi putut economisi între 54 și 456 de lire sterline, echivalentul mai multor zboruri low-cost, pentru cei care utilizează maximum 12 zboruri pe an.

Chiar și așa, beneficiile deja cumpărate până acum rămân valabile. Începând de astăzi, nu se mai pot înscrie membri noi în programul de fidelitate.

„Suntem recunoscători celor 55.000 de membri care s-au înscris la această perioadă de probă Prime în ultimele opt luni și îi asigurăm că vor continua să beneficieze de reduceri exclusive la zboruri și locuri pe durata rămasă a abonamentului lor de 12 luni”, a anunțat compania într-un comunicat de presă.

Ryanair este lider pe piața companiilor aeriene low-cost, cu peste 207 milioane de pasageri anual.