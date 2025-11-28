Merz anunță că Germania va solicita o relaxare a interdicției UE privind vânzarea de mașini cu motoare pe combustie din 2035

În urma unor consultări care au avut loc târziu în noapte la Berlin, Friedrich Merz a declarat că va solicita Comisiei Europene reforme ample ale reglementării, cerând ca vehiculele hibride să fie permise și după termenul-limită din 2035, informează dpa.

UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie, Germania cere flexibilitate

Merz urmează să îi trimită o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care va detalia noua poziție a Germaniei, rezultat al unor luni de dispute în cadrul coaliției.

UE a decis în 2022 că, începând cu 2035, autoturismele noi nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon, în efortul de a atinge obiectivele climatice ale blocului comunitar.

Măsura a echivalat practic cu interzicerea mașinilor noi pe benzină și motorină, un pas major în direcția renunțării la combustibilii fosili.

Totuși, în urma criticilor puternice venite din partea producătorilor auto și a unor state membre ale UE, Bruxelles-ul a anunțat la începutul acestui an că va revizui interdicția.

Comisia ar urma să prezinte o propunere bazată pe această evaluare pe 10 decembrie, iar Germania este acum pregătită să facă presiuni pentru modificări majore.

Având în vedere dificultățile istorice cu care se confruntă industria auto germană, afectată de competiția globală și cererea internă scăzută, Merz a spus în octombrie că interdicția din 2035 nu ar trebui să reprezinte o „tăiere brutală”.

Numeroase locuri de muncă din Germania depind de producția vehiculelor cu motoare cu combustie, iar ritmul lent al adoptării mașinilor electrice riscă să îi împiedice pe constructori să atingă obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

Coaliția de la Berlin ajunge la un compromis

Înaintea alegerilor parlamentare din februarie, blocul conservator condus de Merz, format din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Uniunea Creștin-Socială din Bavaria (CSU), a făcut campanie intensă pentru inversarea interdicției motoarelor cu combustie.

Propunerea s-a lovit inițial de opoziție puternică din partea partenerilor de coaliție ai lui Merz din Partidul Social Democrat (SPD).

Însă copreședintele SPD, vicecancelarul Lars Klingbeil, a semnalat deschidere către un compromis care să ofere producătorilor mai multă flexibilitate, mizând pe tehnologia modernă a motoarelor cu combustie alături de sprijin suplimentar pentru vehiculele electrice.

Reacționând la acord, liderul CSU, Markus Söder, a declarat că este „foarte mulțumit” de noua poziție a guvernului.

Merz a declarat vineri că este important să se găsească un echilibru între competitivitatea industriei auto europene și protejarea mediului.

Cancelarul a afirmat că este foarte recunoscător partenerilor săi din SPD pentru eforturile depuse în vederea ajungerii la o poziție comună.