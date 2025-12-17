UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici

Potrivit unor propuneri criticate dur de organizațiile de mediu, care le-au numit un act de „autosabotaj”, producătorii auto vor fi obligați să reducă emisiile de eșapament ale vehiculelor noi cu 90% față de nivelurile din 2021, față de obiectivul de 100% prevăzut inițial, scrie The Telegraph.

În practică, acest lucru înseamnă că producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de vehicule poluante, de la hibride plug in până la mașini diesel, și după 2035, cu condiția ca emisiile rezultate să fie „compensate” prin diverse metode.

Atunci când a fost adoptată în 2023, interdicția motoarelor cu combustie internă a fost salutată ca o victorie majoră în lupta împotriva schimbărilor climatice și ca un instrument cheie pentru stimularea investițiilor în vehicule electrice.

Însă executivul UE a făcut un pas înapoi după apelurile marilor producători auto europeni și ale guvernelor acestora de a continua vânzarea de hibride și de mașini cu range extender, adică vehicule care au un motor pe benzină sau motorină ce reîncarcă bateria, fără a antrena direct roțile. Industria se confruntă cu dificultăți serioase în competiția cu Tesla și cu producătorii chinezi de vehicule electrice.

Pentru a compensa emisiile rămase, constructorii vor trebui să folosească oțel cu emisii mai reduse, produs în UE, precum și combustibili sintetici sau biocombustibili care nu provin din culturi alimentare, cum ar fi deșeurile agricole sau uleiul de gătit uzat.

Planul vine și în sprijinul industriei auto europene, afectată în ultimul an de concedieri, închideri de fabrici și o adopție redusă a mașinilor electrice.

„Solid din punct de vedere economic”

Măsura face parte din orientarea pro business a Uniunii Europene, care în acest an a redus mai multe legi de mediu, susținând că acestea riscă să frâneze creșterea economică.

„Comisia Europeană a ales o abordare care este în același timp pragmatică și coerentă cu obiectivele sale climatice”, a declarat pentru AFP Stéphane Séjourné, comisarul european pentru industrie.

Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, a salutat decizia, pe care a descris-o drept „pragmatică” și „solidă din punct de vedere economic”. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus că permiterea unei „mai mari deschideri către tehnologie și a unei flexibilități sporite” reprezintă pasul corect.

Președinția franceză a calificat planul auto al UE drept „echilibrat” în ansamblu, însă ministrul mediului din Franța a criticat dur „flexibilitatea” acordată mașinilor pe benzină și motorină și a afirmat că Parisul speră să împiedice transformarea acestuia în lege.

„Trecerea de la un obiectiv clar de 100% emisii zero la 90% poate părea un pas mic, dar dacă facem acum un pas înapoi, nu vom afecta doar clima. Vom afecta capacitatea Europei de a concura”, a declarat Michael Lohscheller, directorul general al producătorului suedez de vehicule electrice Polestar.

„Un act economic de auto vătămare”

În Marea Britanie, există o interdicție autoimpusă din 2030 privind vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină.

Planurile au fost anunțate inițial de fostul premier conservator Boris Johnson. Propunerea sa prevedea o eliminare mai rapidă a motoarelor cu combustie internă decât în UE, care stabilise termenul 2035 pentru propria interdicție.

În prezent, Partidul Laburist este singurul dintre cele trei mari partide care mai susține această politică, care ar putea deveni o temă majoră pentru cei 40 de milioane de șoferi britanici la următoarele alegeri.

Kemi Badenoch a declarat că Partidul Conservator va renunța la această măsură dacă va reveni la putere.

„Este un act economic de auto vătămare”, a spus lidera conservatorilor, referindu-se la cotele obligatorii pentru vehicule electrice impuse de Downing Street.

Într-un articol publicat în The Telegraph, ea a avertizat că „zelul ideologic” al laburiștilor riscă să lase Marea Britanie izolată și necompetitivă și să joace în favoarea Chinei.