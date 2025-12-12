Răspunsul UE la presiunea din China: privilegii pentru o nouă clasă de mașini electrice fabricate în Europa

Noua categorie, exclusiv electrică, va fi prezentată ca parte a unui pachet de măsuri menite să reducă presiunea asupra industriei auto europene, afectată de valul de vehicule electrice chinezești mai ieftine, a tarifelor impuse de SUA și a cererii slabe, informează Financial Times.

Facilități propuse pentru mașinile mici

Măsura ar permite mașinilor eligibile, fabricate în Europa și sub un anumit prag de greutate, să beneficieze de locuri de parcare rezervate și de acces la infrastructura de încărcare, precum și de o derogare de 10 ani de la aplicarea unor reglementări viitoare, precum normele de siguranță și standardele de emisii Euro 7 ale UE, care urmează să intre în vigoare în 2026.

Prin această abordare, Comisia speră să mențină prețurile mai scăzute, întrucât modificările frecvente ale standardelor contribuie la creșterea costurilor pentru producătorii auto.

Pragul de greutate este încă în curs de negociere, dar cel mai probabil nu va depăși 1,5 tone, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile.

În cadrul Comisiei, această categorie de mașini a fost poreclită „Sejournette”, după numele comisarului francez pentru industrie, Stéphane Séjourné, care coordonează propunerea.

Mașinile mici reprezintă unul dintre segmentele în care producătorii europeni încă au un avantaj față de concurenții chinezi, care s-au concentrat pe segmente mai mari pentru vehiculele lor electrice și hibride.

Poziția producătorilor auto

Producători auto precum Stellantis și Renault au susținut că ar trebui creată o nouă categorie pentru mașini mai mici, mai accesibile ca preț, cu reglementări mai ușoare, astfel încât vehiculele electrice compacte să poată fi produse profitabil.

În același timp, producătorii au cerut ca noua categorie să fie definită astfel încât sprijinul să se aplice și unor modele mici deja existente, precum noul Twingo al Renault, Citroën ë-C3 al Stellantis sau Volkswagen Golf.

Propunerile privind clasa de mașini mici vor însoți o revizuire intens disputată a interdicției UE privind motoarele cu combustie din 2035.