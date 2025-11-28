Merz vrea să oprească tensiunile din coaliția germană printr-o schimbare a sistemului de pensii

Cancelarul german Friedrich Merz a spus vineri că partenerii de guvernare au ajuns la un acord pentru o reformă a pensiilor anul viitor.

Decizia urmărește să scadă temerile legate de proiectul de lege interimar, care aproape a provocat o ruptură în coaliție.

Aripa de tineret a conservatorilor lui Merz a anunțat că nu va sprijini proiectul de lege, care păstrează actualul raport dintre pensii și venituri și oferă motive pentru prelungirea vieții active.

Veto-ul lor asupra unuia dintre compromisurile centrale negociate cu social democrații SPD poate opri adoptarea proiectului în parlament și poate provoca o criză politică.

Coaliția condusă de Merz dispune de o marjă de numai 12 voturi, ceea ce o face fragilă în fața oricărei dezertări. Tinerii conservatori controlează 18 voturi. Totuși, Merz se așteaptă ca legea să treacă săptămâna viitoare.

Cancelarul a afirmat că are încredere în aprobarea documentului în sesiunea următoare, fiindcă acesta va fi însoțit de o rezoluție care confirmă nevoia unei analize profunde anul viitor.

„Aștept aprobarea”, a spus Merz în fața tinerilor conservatori vineri, chiar dacă aceștia nu au garantat sprijinul pentru proiectul său.

Conservatorii și SPD au promis stabilitate atunci când au format „căsătoria de conveniență” după destrămarea fostei coaliții tripartite conduse de Olaf Scholz.

Totuși, noua coaliție s-a lovit de probleme încă din prima zi, moment în care Merz a devenit primul cancelar german care nu a reușit să obțină victoria în primul tur de vot.

Unii analiști afirmă că Merz, fără experiență anterioară în funcții guvernamentale, poartă vina pentru o abordare prea rigidă, asemănătoare conducerii unei companii, în loc să caute constant sprijinul diferitelor grupuri din coaliția sa.

În același timp, tema pensiilor și a echității între generații rămâne subiect central de dispută în Europa.