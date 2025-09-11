Merz cere ca serviciul de informații să se ridice la nivelul economiei Germaniei

Cancelarul Friedrich Merz a afirmat joi că Germania are nevoie de un serviciu de informații externe capabil să se ridice la nivelul economiei sale, pentru a răspunde atacurilor hibride.

Declarația a fost făcută la ceremonia de instalare a noului șef al BND (Federal Intelligence Service), scrie Reuters.

Friedrich Merz a declarat că structura de securitate a Europei, care timp de mai multe decenii a oferit stabilitate, libertate și prosperitate, a devenit mai vulnerabilă.

„Rareori în Germania, de la al Doilea Război Mondial încoace, situația de securitate a fost atât de gravă”, a spus Friedrich Merz joi.

El a mai spus că Germania se confruntă constant cu provocări la adresa infrastructurii naționale.

„Zilnic ne apărăm de atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre: acte de sabotaj, spionaj, campanii de dezinformare. Avem din nou rivali și adversari sistemici, și aceștia devin din ce în ce mai agresivi”, a spus cancelarul Germaniei.

De-a lungul timpului, oficiali din securitatea europeană au vorbit despre riscul tot mai mare de atacuri hibride venite dinspre Rusia și China, inclusiv împotriva infrastructurii.

Aceste două state au respins în mod repetat aceste acuzații.

Merz a menționat că Germania trebuie să adopte o abordare mai activă pentru a răspunde pericolelor actuale. Tot el a declarat că țara are nevoie de o agenție de informații cu capacități civile, militare și tehnice.

„Având în vedere responsabilitatea pe care o avem în Europa, datorită dimensiunii și puterii noastre economice, obiectivul nostru este să ne asigurăm că BND funcționează la cel mai înalt nivel în ceea ce privește informațiile”, a declarat el.