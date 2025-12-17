Scandal. Șase parlamentari canadieni nu pot intra în Cisiordania, israelienii îi acuză de legături cu o „entitate teroristă”

Parlamentarii s-au numărat printre alți 24 de canadieni care au participat la o călătorie organizată de Canadian-Muslim Vote, o organizație caritabilă acuzată că este sponsorizată de „o entitate teroristă”.

Cei șase parlamentari canadieni aflați în Iordania au fost refuzați marți de autoritățile israeliene la intrarea în Cisiordania, potrivit AP.

Jenny Kwan, o deputată de opoziție din partea Noului Partid Democrat (stânga), a declarat pentru AFP că Iqra Khalid, un deputat al Partidului Liberal al prim-ministrului Mark Carney, a fost „împins în mod repetat” de un agent israelian la graniță.

Într-o declarație trimisă AFP, ambasada Israelului în Canada a afirmat că această organizație primește finanțare de la Islamic Relief Canada, o filială a Islamic Relief Worldwide (IRW), „enumerată ca entitate teroristă de către Statul Israel”. IRW a respins de mult timp acuzațiile israeliene conform cărora ar fi legată de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Canadienii i-au informat pe israelieni despre călătorie

Jenny Kwan a spus că delegația canadiană informase anterior autoritățile israeliene despre călătoria care a inclus întâlniri cu ONG-uri și cu reprezentanți ai societății civile palestiniene și evreiești. „Guvernul Canadei a notificat oficial guvernul israelian înainte de călătorie”, a declarat ea într-un comunicat de presă. „Autorizațiile electronice de intrare în Cisiordania fuseseră inițial aprobate”, dar la sosirea lor la punctul de trecere al podului Allenby, marți, „întregii delegații i s-a refuzat intrarea”, a adăugat Kwan.

Înainte de a părăsi Canada, parlamentara anticipase posibilitatea unor dificultăți de intrare în Cisiordania din cauza deciziei lui Mark Carney de a recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie. „Mă întrebam dacă asta ar fi o problemă”, a spus ea.

Delegația canadiană s-a întors ulterior la Amman, capitala Iordaniei. Marți după-amiază, ministrul canadian de externe, Anita Anand, a transmis pe X că Ottawa protestează față de „maltratarea acestor canadieni în timpul tentativei lor de traversare a frontierei”.