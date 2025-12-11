Primul câștigător non-binar al Eurovision, Nemo, va returna trofeul în semn de protest față de participarea Israelului în 2026

„Criza din jurul Eurovision 2026 se adâncește după ce Nemo Mettler, câștigătorul elvețian al ediției din 2024 și primul artist non-binar care a obținut trofeul, a anunțat joi că îl va returna. Artistul elvețian, în vârstă de 26 de ani, plănuiește să protesteze astfel față de participarea Israelului la ediția de anul viitor.

Nemo spune că există „un conflict clar” între idealurile declarate ale Eurovisionului – „unitate, incluziune și demnitate pentru toți” – și decizia Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) de a menține Israelul în competiție. El subliniază contradicția în contextul în care ONU a concluzionat că războiul din Gaza este genocid.

Nemo despre trofeu: „Nu mai simt că îmi aparține”

„Chiar dacă sunt enorm de recunoscător pentru comunitatea din jurul acestui concurs și pentru tot ce am învățat, astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu”, a transmis solistul, citat de The Guardian.

Decizia lui Nemo vine într-un moment tensionat. Tot mai multe țări își anunță retragerea din competiția programată pentru anul viitor. Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda au decis să boicoteze Eurovision 2026. Belgia încă nu a luat o decizie finală, iar alte state evaluează situația.

Argumentele lui Nemo

Artistul non-binar consideră că Eurovisionul este folosit pentru a „îndulci imaginea unui stat acuzat de abuzuri grave”.

„Atunci când țări întregi se retrag din cauza acestei contradicții, ar trebui să fie clar că ceva este profund greșit”, a scris Nemo.

El a anunțat că trimite trofeul înapoi la sediul EBU din Geneva. Nemo subliniază că gestul nu este îndreptat împotriva unor muzicieni individuali. Dar consideră decizia instituțională incompatibilă cu valorile declarate ale concursului.

„Dacă valorile pe care le celebrăm pe scenă nu sunt trăite și în afara ei, atunci chiar și cele mai frumoase cântece își pierd sensul. Aștept momentul în care cuvintele și acțiunile se vor alinia. Până atunci, acest trofeu este al vostru”, a scris Nemo.

EBU: Eurovision, un eveniment „nepolitic”

Între timp, EBU își menține poziția potrivit căreia Eurovision rămâne un eveniment „nepolitic”. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că Israelul „merită să fie reprezentat pe orice scenă din lume”. Oficialul israelian a salutat decizia care-i permite țării sale să concureze.

„Cu aproximativ șase luni înainte de concurs, 34 de țări figurează pe lista participanților, însă înscrierea multora nu este încă definitivă. Numărul lor ar putea scădea, pe măsură ce presiunile politice și protestele continuă.