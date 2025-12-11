Amnesty International acuză Hamas de comiterea de „crime împotriva umanității”

Amnesty International a acuzat joi, pentru prima dată, Hamas și alte grupări armate palestiniene de comiterea de crime împotriva umanității, inclusiv „exterminare”, în timpul și după atacul din 7 octombrie 2023 din Israel, potrivit Le Figaro. „Grupările armate palestiniene au comis încălcări ale dreptului internațional umanitar, crime de război și crime împotriva umanității în timpul atacurilor lor din sudul Israelului, care au început pe 7 octombrie 2023”, a scris organizația pentru drepturile omului într-un nou raport de peste 170 de pagini.

Amnesty International consideră masacrul civililor din 7 octombrie drept o „crimă împotriva umanității de exterminare” și enumeră printre alte crime împotriva umanității comise de grupuri palestiniene încarcerarea, tortura, disparițiile forțate, violul și „alte forme de violență sexuală” .

Aceste grupări, în principal Hamas, „au continuat să comită încălcări și crime în temeiul dreptului internațional” după 7 octombrie, inclusiv crime împotriva umanității, prin „reținerea și maltratarea ostaticilor și reținerea cadavrelor răpite”, a adăugat Amnesty International. „Reținerea ostaticilor a făcut parte dintr-un plan formulat explicit de conducerea Hamas și a altor grupări armate palestiniene ”, a scris aceasta.

Crime de război în timpul atacului din 7 octombrie

ONG-ul internațional ajunsese deja la concluzia că Hamas și alte grupări au comis crime de război în timpul atacului din 7 octombrie din Israel, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza. Acest atac a dus la moartea a 1.221 de israelieni, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP. În acea zi, 251 de persoane au fost luate ostatice, dintre care 44 au murit ulterior. Dintre cei 207 ostatici luați în viață, 41 au murit sau au fost uciși în captivitate. Până în prezent, toți captivii s-au întors, cu excepția unui israelian al cărui corp se află încă în Gaza.