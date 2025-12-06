Turcia susține că în Gaza trebuie să fie instaurată o administrație civilă înainte de dezarmarea Hamas

Șeful diplomației de la Ankara a declarat că dezarmarea Hamas nu poate constitui prima etapă a acordului de încetare a focului dacă nu sunt stabilite mai întâi structuri administrative palestiniene funcționale.

Acesta a mai punctat într-un interviu acordat agenției Reuters, în marja Forumului de la Doha că stabilizarea Fâșiei Gaza se poate realiza prin formarea unei administrații civile solide și a unei forțe de poliție bine pregătite.

Fidan a menționat că această nouă forță de poliție ar urma să fie sprijinită de o forță internațională de stabilizare. Potrivit oficialului, Statele Unite au făcut presiuni asupra Israelului pentru includerea Turciei în mecanismul internațional.

Acesta a mai pouncta că stagranrea armistițiului din enclava palestinaină ar însemna un „eșec major” pentru toate părțile implicate în demers, inclusiv Statele Unite.

Potrivit The Times of Israel, atât autoritățile egiptene cât și insutțiile europene lucrează pentru formarea unei structuri polițienești palestiniene, iar potrivit surselor, citate de publicație, viitori polițiști nu vor fi afiliați grupării Hamas.

Egiptul instruiește sute de palestinieni cu scopul de a-i integra în cele din urmă într-o forță de aplicare a legii în Fâșia Gaza odată ce războiul se va termina, a aflat AFP de la un oficial palestinian Implementarea unui plan de instruire pentru 5.000 de polițiști palestinieni a fost anunțată în august de ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul palestinian, Mohammad Mustafa.

UE ia în calcul angrenarea misiunii sale de sprijin pentru poliție pentru coordonarea formării, iar Franța a promis deja trimiterea a 100 de instructori, în contextul planului european de a antrena până la 3.000 de polițiști pentru Gaza.