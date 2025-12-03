Israel deschide trecerea Rafah „exclusiv” pentru palestinienii care vor să părăsească Gaza

Israel a anunțat că trecerea Rafah, aflată la granița dintre Fâșia Gaza și Egipt, va fi deschisă în curând, însă „exclusiv” pentru palestinienii care doresc să iasă din enclavă.

Decizia nu presupune reluarea circulației generale și nu permite intrarea ajutoarelor umanitare sau deplasarea liberă a populației, ci vizează strict evacuarea celor care vor să plece.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Autoritatea israeliană de Coordonare a Activităților Guvernamentale în Teritorii (COGAT) a transmis că ieșirea prin Rafah va fi posibilă doar după obținerea aprobărilor de securitate din partea Israelului, în coordonare cu Egiptul, și sub supravegherea misiunii Uniunii Europene.

Potrivit interpretărilor din regiune, măsura urmărește reducerea populației din Gaza, nu restabilirea libertății de mișcare.

Deschiderea limitată a trecerii vine într-un context critic, în care situația umanitară din enclavă rămâne severă, iar presiunea internațională pentru acces sigur al civililor și al ajutoarelor continuă.