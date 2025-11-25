SUA vor să construiască noi locuințe pentru palestinieni în Gaza, dar experții spun că planul riscă să accentueze separarea

Statele Unite avansează un plan pentru construirea rapidă a unei rețele de complexuri rezidențiale în jumătatea estică a Gazei, aflată sub control israelian, cu scopul de a oferi adăpost imediat pentru zeci de mii de palestinieni strămutați după doi ani de război, potrivit The New York Times.

Inițiativa, denumită „Comunități Alternative Sigure”, ar urma să includă locuințe semi-permanente, școli și clinici, dar ridică temeri că ar putea consolida o împărțire pe termen lung între zonele controlate de Israel și cele dominate de Hamas.

Un plan conceput pentru siguranță

Complexurile propuse, fiecare destinat să găzduiască între 20.000 și 25.000 de palestinieni, ar urma să fie construite în zone evacuate în timpul conflictului și aflate acum sub control israelian.

Oficialii americani speră că locuitorii strămutați vor alege voluntar relocarea, atrași de perspectiva unor condiții de securitate mai bune și acces la servicii esențiale.

Consilierul superior Aryeh Lightstone a declarat că prioritatea este „să aducem oamenii în locuințe sigure cât mai repede posibil”.

Curățarea primului amplasament, în Rafah, ar putea dura luni, din cauza tunelurilor, munițiilor neexplodate și a dărâmăturilor.

Temeri privind restricții de mișcare și implicații politice

Deși complexurile ar putea oferi o formă de sprijin temporar, diplomații avertizează că acestea ar putea semăna mai degrabă cu tabere restricționate decât cu comunități deschise.

Unii oficiali israelieni au sugerat că palestinilor li s-ar putea permite să intre, dar nu să iasă, până când Hamas este dezarmat.

Diplomați europeni avertizează că acest lucru ar putea crea zone de internare și întări divizarea prevăzută în planul de pace al administrației Trump între zonele „verzi” (controlate de Israel) și „roșii” (controlate de Hamas).

Finanțarea, securitatea și acceptarea locală rămân incerte

Persistă numeroase întrebări, inclusiv sursele de finanțare, criteriile israeliene de verificare a rezidenților și disponibilitatea palestinienilor de a se muta departe de locuințele lor distruse.

Criticii susțin că reconstrucția ar trebui să înceapă în toată Gaza, nu doar în zonele controlate de Israel.

Pentru moment, echipa de proiect continuă demersurile, vizând deschiderea primului complex în câteva luni, în ciuda provocărilor politice și logistice.