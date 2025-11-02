Prima pagină » Știri externe » UNRWA adăposteşte 70.000 de palestinieni strămutaţi în Fâşia Gaza

Agenţia ONU pentru refugiaţi palestinieni (UNRWA) oferă adăpost pentru aproximativ 70.000 de persoane în 70 de centre din Fâşia Gaza, regiune devastată de război.
02 nov. 2025, Știri externe

UNRWA, agenţia Naţiunilor Unite responsabilă cu asistenţa pentru palestinieni, a anunţat că în prezent 70.000 de persoane strămutate se află în cele 70 de adăposturi pe care le administrează în Fâşia Gaza.

Situaţia umanitară rămâne critică, deşi intensitatea loviturilor israeliene a scăzut în ultimele săptămâni, ca urmare a încetării fragile a focului intermediată de Statele Unite.

Un reprezentant al agenţiei a declarat pentru Al Jazeera că aproximativ 8.000 de profesori şi-au reluat activitatea în Gaza, profitând de relativa calmare a situaţiei de securitate.

UNRWA continuă să asigure asistenţă umanitară, educaţie şi sprijin medical zecilor de mii de palestinieni rămaşi fără locuinţe după luni de confruntări.