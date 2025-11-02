UNRWA adăposteşte 70.000 de palestinieni strămutaţi în Fâşia Gaza

UNRWA, agenţia Naţiunilor Unite responsabilă cu asistenţa pentru palestinieni, a anunţat că în prezent 70.000 de persoane strămutate se află în cele 70 de adăposturi pe care le administrează în Fâşia Gaza.

Situaţia umanitară rămâne critică, deşi intensitatea loviturilor israeliene a scăzut în ultimele săptămâni, ca urmare a încetării fragile a focului intermediată de Statele Unite.

Un reprezentant al agenţiei a declarat pentru Al Jazeera că aproximativ 8.000 de profesori şi-au reluat activitatea în Gaza, profitând de relativa calmare a situaţiei de securitate.

UNRWA continuă să asigure asistenţă umanitară, educaţie şi sprijin medical zecilor de mii de palestinieni rămaşi fără locuinţe după luni de confruntări.