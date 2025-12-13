Prima pagină » Știri externe » Tragedia fără sfârșit din Gaza: Încă doi copii uciși de frig

Tragedia fără sfârșit din Gaza: Încă doi copii uciși de frig

Furtuna Byron lovește taberele de refugiați din Fâșia Gaza. Lasă în urmă noi victime printre cei mai vulnerabili - copiii care mor de frig în corturi distruse de ploi.
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 07:20, Știri externe

Numărul morților din Gaza a crescut la cel puțin 16 persoane în mai puțin de 24 de ore, din cauza frigului intens și a prăbușirii clădirilor destabilizate de raidurile israeliene.

Printre victimele frigului se numără și copii, potrivit agenției de știri Wafa, care citează surse locale din domeniul sănătății.

Furtuna Byron mătură corturile

Furtuna Byron mătură corturile din Fâșia Gaza ca și cum ar fi un alt asediu. După bebelușul de opt luni care a murit din cauza frigului în Khan Yunis, același destin teribil a lovit un nou-născut în tabăra Al-Shati și un copil de 9 ani, Hadeel Al-Masri, într-un adăpost din vestul orașului Gaza.

Ploile torențiale aduse de furtuna Byron au provocat prăbușirea a cel puțin 15 structuri, deja compromise de doi ani de atacuri. Cinci persoane strămutate au murit în urma prăbușirii unei case în Bir an-Naaja, iar alte două au fost ucise când un zid s-a prăbușit peste corturi. Apărarea Civilă din Gaza raportează 13 victime în ultimele 24 de ore din cauza frigului și prăbușirilor.

Organizația Internațională pentru Migrație denunță Israelul

Organizația Internațională pentru Migrație denunță Israelul pentru blocarea ajutorului la punctele de trecere și a materialelor pentru consolidarea adăposturilor. Astăzi, aproape 850.000 de persoane din 761 de tabere sunt expuse riscului de inundații, în timp ce ploile torențiale au afectat deja peste 800.000 de persoane strămutate din cauza frigului.

În tabăra Nuseirat din centrul Fâșiei Gaza, palestinienii încearcă să îndepărteze apa stagnantă cu găleți. Copiii merg desculți prin noroi, victimele frigului fiind din ce în ce mai numeroase.

„Salteaua este udă de dimineață, cei mici au dormit în pielea goală. Nu avem haine uscate”, spune Umm Muhammad Joudah.

Israelul a închis punctele de trecere Kerem Shalom și Al Awja

Israelul a închis vineri punctele de trecere Kerem Shalom și Al Awja, împiedicând trecerea ajutoarelor din Egipt. OIM atacă Israelul pentru blocarea transportului de cherestea, placaj, saci de nisip și pompe hidraulice – materiale esențiale pentru protejarea de frig a celor 795.000 de persoane strămutate care trăiesc în zone expuse inundațiilor.

OMS avertizează că mii de familii s-au adăpostit în zone joase, fără drenaj sau protecție, cu riscul creșterii infecțiilor respiratorii acute din cauza frigului extrem provocat de furtuna Byron.

