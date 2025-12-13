Luptele continuă între Thailanda și Cambodgia, în ciuda afirmației lui Trump privind un armistițiu

Ministerul cambodgian al Informațiilor a acuzat Thailanda că au continuat atacurile, inclusiv bombardamente aeriene. „Forțele thailandeze nu au oprit bombardamentele și continuă să atace”, a transmis instituția, citată de Reuters.

De cealaltă parte, armata thailandeză a acuzat Cambodgia de „încălcări repetate ale normelor internaționale”, susținând că trupele cambodgiene ar fi vizat zone civile și ar fi amplasat mine terestre în zona de frontieră.

Donald Trump a declarat vineri seară că Thailanda și Cambodgia ar fi fost de acord „să înceteze toate tirurile”, în urma unor convorbiri telefonice cu premierul thailandez Anutin Charnvirakul și cu omologul său cambodgian, Hun Manet. Totuși, niciunul dintre cei doi lideri nu a confirmat public existența unui armistițiu, iar Anutin a precizat explicit că nu există un acord de încetare a focului.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, Hun Manet a făcut referire la discuțiile cu Trump și cu premierul Malaeziei, Anwar Ibrahim, reiterând că Phnom Penh caută o soluție pașnică, în conformitate cu un acord anterior semnat la Kuala Lumpur, în luna octombrie. Premierul cambodgian a cerut totodată Statelor Unite și Malaeziei să folosească mijloacele de informații pentru a „verifica cine a tras primul” în actuala escaladare a conflictului.

De luni, cele două țări folosesc artilerie și rachete în mai multe puncte de-a lungul frontierei comune, lungă de aproximativ 817 kilometri, în unele dintre cele mai violente confruntări din ultimii ani.

Un armistițiu anterior, obținut tot cu implicarea lui Trump după ciocnirile din luna iulie, a fost suspendat luna trecută de Thailanda, după ce un soldat thailandez a fost rănit grav de o mină terestră, incident pe care Bangkok îl atribuie Cambodgiei – acuzație respinsă de autoritățile de la Phnom Penh.