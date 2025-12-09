Prima pagină » Știrile zilei » Cambodgia și Thailanda își intensifică atacurile la graniță

Cambodgia și Thailanda își intensifică atacurile la graniță

Cambodgia și Thailanda se acuză reciproc de agresiune, în timp ce confruntările armate continuă în mai multe provincii de frontieră, la doar o zi după declararea unui armistițiu.
Cambodgia și Thailanda își intensifică atacurile la graniță
Sursa foto: X
Rareș Mustață
09 dec. 2025, 09:17, Știri externe

Tensiunile dintre Cambodgia și Thailanda au crescut brusc în noaptea de luni spre marți, după reluarea schimburilor de foc în cinci provincii de frontieră.

Ambele guverne susțin că acționează pentru apărarea propriului teritoriu și își atribuie una alteia responsabilitatea pentru declanșarea violențelor.

Fostul lider cambodgian Hun Sen a declarat că Phnom Penh a așteptat 24 de ore pentru a respecta încetarea focului și pentru a permite evacuările înainte de a lansa contraatacurile nocturne, notează Al Jazeera.

Într-o postare pe Facebook, acesta a spus că armata cambodgiană beneficiază de „buncăre solide și armament puternic”, care îi oferă un avantaj în fața unui „inamic invadator”.

Ministerul cambodgian al Apărării a acuzat Thailanda de „acțiuni brutale și ilegale”, în timp ce premierul Hun Manet a avertizat că Bangkok „nu trebuie să folosească forța militară împotriva satelor civile sub pretextul recâștigării suveranității”.

La rândul lor, oficialii thailandezi afirmă că se confruntă cu atacuri intense din partea Cambodgiei, inclusiv cu artilerie, lansatoare de rachete și drone.

Marina thailandeză conduce o operațiune în provincia Trat pentru respingerea trupelor cambodgiene, operațiune care, potrivit autorităților, se apropie de final.

„Thailanda este determinată să își apere suveranitatea și integritatea teritorială și, prin urmare, vor fi luate măsuri militare ori de câte ori este necesar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, contraamiralul Surasant Kongsiri.

Recomandarea video

Curățenia de Crăciun se poate face ușor și fără stres. Trucul pentru a câștiga lupta cu haosul
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Tabel pensii exclusiv pentru femei | Pe ce dată vei ieși la pensie, în funcție de anul nașterii, după noua lege din România
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor