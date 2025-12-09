Cambodgia și Thailanda își intensifică atacurile la graniță

Tensiunile dintre Cambodgia și Thailanda au crescut brusc în noaptea de luni spre marți, după reluarea schimburilor de foc în cinci provincii de frontieră.

Ambele guverne susțin că acționează pentru apărarea propriului teritoriu și își atribuie una alteia responsabilitatea pentru declanșarea violențelor.

Fostul lider cambodgian Hun Sen a declarat că Phnom Penh a așteptat 24 de ore pentru a respecta încetarea focului și pentru a permite evacuările înainte de a lansa contraatacurile nocturne, notează Al Jazeera.

Într-o postare pe Facebook, acesta a spus că armata cambodgiană beneficiază de „buncăre solide și armament puternic”, care îi oferă un avantaj în fața unui „inamic invadator”.

Ministerul cambodgian al Apărării a acuzat Thailanda de „acțiuni brutale și ilegale”, în timp ce premierul Hun Manet a avertizat că Bangkok „nu trebuie să folosească forța militară împotriva satelor civile sub pretextul recâștigării suveranității”.

La rândul lor, oficialii thailandezi afirmă că se confruntă cu atacuri intense din partea Cambodgiei, inclusiv cu artilerie, lansatoare de rachete și drone.

Marina thailandeză conduce o operațiune în provincia Trat pentru respingerea trupelor cambodgiene, operațiune care, potrivit autorităților, se apropie de final.

„Thailanda este determinată să își apere suveranitatea și integritatea teritorială și, prin urmare, vor fi luate măsuri militare ori de câte ori este necesar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, contraamiralul Surasant Kongsiri.