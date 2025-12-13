Elon Musk recunoaște că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat radical

CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, care anterior declarase că nu crede în nimic, a spus că părerile sale despre Dumnezeu s-au transformat și că acum recunoaște: „Dumnezeu este Creatorul”.

„Cred că acest univers provine din ceva. Oamenii au diferite denumiri pentru Dumnezeu”, a explicat Musk într-un podcast moderat de soția lui Stephen Miller. Acestea sunt cele mai recente comentarii ale miliardarului care confirmă că părerile sale despre Dumnezeu au suferit o schimbare majoră.

Musk era considerat agnostic

Musk era considerat anterior agnostic. Din 2022, bărbatul în vârstă de 54 de ani a vorbit deschis despre un respect crescând pentru valorile fundamentale ale creștinismului. El a recunoscut chiar că era „un prost care nu aprecia înțelepciunea sa profundă”.

Anul trecut, Musk s-a numit „creștin cultural”, lăudând învățăturile lui Iisus despre iubire, bunătate și iertare. Această evoluție arată clar că părerile sale despre Dumnezeu nu mai sunt aceleași cu cele de acum câțiva ani.

În timpul podcastului, Musk a adăugat că Dumnezeu ar putea să ruleze o simulare computerizată masivă, cu viețile noastre ca „jocul video al cuiva”. El a speculat că lumea noastră ar putea fi o „serie Netflix extraterestră” și că scopul vieții ar fi să menținem interesul pentru a crește „ratingurile”.

„Dacă aplici teoria lui Darwin la teoria simulării, atunci numai simulările cele mai interesante vor persista. Deci, cel mai interesant rezultat este cel mai probabil”, a declarat Musk.

Evoluția lui Musk în materie religioasă a mers în paralel cu orientarea sa politică spre dreapta, inclusiv sprijinul pentru campania de realegere a lui Trump și critica deschisă a culturii „woke”.

„Virusul mental woke” a devenit un fel de religie pentru stânga politică

El a postat de mai multe ori pe X că „virusul mental woke” a devenit un fel de religie pentru stânga politică. „Woke este o religie care a umplut golul lăsat de creștinism”, a scris el pe 25 august.

Musk a acuzat, de asemenea, cultura woke că a influențat-o pe fiica sa transgender, Vivian Jenna Wilson, ajutând-o în tranziția sa.

În interviul de aproape o oră cu Miller, Musk a vorbit și despre colonizarea Marte, călătoria în timp și existența vieții extraterestre. „Nu cunosc niciun extraterestru. Oamenii m-au întrebat dacă există extratereștri. Nu am văzut nicio dovadă”, a spus el.

În ceea ce privește OZN-urile, Musk a explicat că majoritatea oamenilor care văd „OZN-uri” pe cer observă de fapt prototipuri militare testate. „OZN-urile ar putea fi un program nou de arme. Tehnic vorbind, ar fi un OZN, dar este practic un prototip de armă. Nu sunt extratereștri”.