SpaceX – Ultima Frontieră / Cu o ofertă publică inițială ce pornește de la 400 de miliarde, SpaceX pune Wall Street cu ochii pe cer. Literalmente!

Elon Musk confirmă zvonurile din presă conform cărora se pregătește să își listeze la bursă compania spațială, SpaceX.

Această ofertă publică își propune să strângă imediat 30 de miliarde de dolari, oferind companiei o evaluare totală stratosferică de peste 1 trilion de dolari.

Pe baza vânzărilor secundare de acțiuni efectuate intern de SpaceX către angajați și investitori privați în ultimele luni, valoarea estimată a companiei a crescut deja de la 400 de miliarde de dolari anul trecut la peste 800 de miliarde de dolari anul acesta.

SpaceX vrea să treacă de 1 trilion – evaluare de piață

Conducerea financiară a companiei lider mondial în lansări spațiale, care domină comunicațiile cu cei 9.000 de sateliți Starlink ai săi, intenționează să-și dubleze în continuare evaluarea de piață, până la 1,5 trilioane de dolari, după cum relatează Bloomberg.

Pentru prima dată, avem o confirmare oficială că, deși bursele au oscilat toată toamna între entuziasm și teama de prăbușirea unei „bule” din cauza prețurilor uriașe ale companiilor tech, aceleași companii încearcă acum să-i convingă pe investitori să profite de val.

Pe scurt: dacă investitorii cred în potențialul uriaș al inteligenței artificiale, vor avea în curând noi ocazii să bage bani în acest domeniu.

O serie de listări la bursă (IPO-uri) ar putea aduce pe piață companii evaluate împreună la 2,9 trilioane de dolari — adică mai mult decât întregul PIB al Italiei, de aproximativ 2,4 trilioane.

Wall Street se pregătește pentru un 2026 spectaculos

Ar fi vorba despre un record istoric atins cu doar câteva listări importante la bursă.

Printre acestea se numără SpaceX, iar OpenAI ar urmări o evaluare uriașă, de 500 de miliarde de dolari.

Și Anthropic, un alt nume greu din inteligența artificială, ar putea ajunge la 350 de miliarde de dolari, alături de alte companii tech precum Databricks.

Cum se explică faptul că, deși se vorbește tot mai des despre riscul unei „bule” pe bursă din cauza prețurilor exagerate ale companiilor de tehnologie, apar acum atât de multe listări care cer investitorilor să își asume riscuri și mai mari?

Pe scurt: Wall Street se pregătește pentru un 2026 spectaculos, la o scară uriașă. Oportunitățile vor fi imense, dar la fel și riscurile.

SpaceX este lider absolut în industria spațială

Dacă analizăm fiecare caz în parte, lucrurile devin însă mai clare.

SpaceX, de exemplu, ar putea genera singură mai mult de jumătate din valoarea totală creată prin acest val de listări.

Spre deosebire de OpenAI, care a fost pionier în domeniu, dar acum pare să fie depășită de Google atât la modelele lingvistice, cât și la generarea de imagini, SpaceX este lider absolut în industria spațială: anul trecut a realizat peste jumătate din toate lansările spațiale la nivel global — 134 din 259.

Ca termen de comparație: restul companiilor americane au avut 20 de lansări, China 68, Rusia 17, Japonia și India câteva, iar Europa doar 3 — mai puține chiar decât Iranul, care a avut 4. Iar aceste activități aduc profituri de miliarde de dolari, ceea ce explică de ce SpaceX atrage un interes atât de mare din partea investitorilor.

Centre de date în spațiu

Cea mai mare promisiune financiară a SpaceX este Starlink, serviciul de internet prin satelit. Deocamdată, veniturile sunt de doar câteva miliarde de dolari, dar cresc rapid: 6,6 miliarde în 2024 și, probabil, 12 miliarde anul acesta.

Compania e însă solidă și vrea să folosească o parte din banii strânși pentru a construi centre de date futuriste… direct în spațiu.

Listarea la bursă (IPO), prevăzută pentru a doua jumătate a lui 2026, dar posibil amânată pentru 2027, îi va permite să atragă capital fără să se îndatoreze — un semn că Musk ia în calcul și scenariul unei piețe bursiere slabe anul viitor.

OpenAI – datorii și orgolii mari

OpenAI, condusă de Sam Altman — fost aliat al lui Musk, acum rival declarat — are însă o problemă financiară mult mai serioasă.

Altman vrea să investească sume uriașe, de ordinul sutelor de miliarde (până la 1.400 de miliarde de dolari pe termen lung), în centre de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Dar până acum a reușit să strângă doar 40 de miliarde de dolari din investiții private (din care 13 miliarde vin de la Microsoft).

Din acest motiv, compania vrea să se listeze la bursă pentru a reduce datoriile, care riscă să devină foarte costisitoare.

Analiștii, inclusiv cei de la Deutsche Bank, estimează că OpenAI ar putea pierde 150 de miliarde de dolari între 2024 și 2029, înainte să treacă pe profit.

În plus, Altman a recunoscut intern dificultățile companiei, mai ales că modelul Gemini 3 al Google a depășit OpenAI în cursa pentru cele mai avansate sisteme AI.

Totuși, promite că firma va reveni în frunte.

Visul lui Musk: Marte – Ultima frontieră

Investițiile în aceste companii nu sunt pentru cei slabi de inimă.

Toate trei — SpaceX, OpenAI și Anthropic — au misiuni care pornesc din idealuri mai degrabă „filantropice”:

• OpenAI a fost fondată pentru a crea o inteligență artificială „care să facă bine lumii”

• Anthropic, condusă de Dario Amodei, pune accent pe etică și siguranță în AI

• SpaceX are obiectivul uriaș de a duce oameni pe Marte

Întrebarea esențială este: cum vor reuși aceste companii, odată listate la bursă și presate să producă profit pentru acționari, să își păstreze idealurile inițiale?

Pentru mulți investitori, acesta va fi adevăratul test.