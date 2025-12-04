Incident de securitate la o bază SpaceX: Un cosmonaut rus a fost exclus după ce ar fi fotografiat echipamente sensibile

Incidentul subliniază cum fricțiunile geopolitice dintre Moscova și Occident erodează chiar și ultimele zone rare de cooperare, precum programul spațial. Agenția spațială rusă, Roscosmos, a confirmat înlăturarea lui Artemyev din echipajul programat să decoleze în februarie 2026. Acest lucru a survenit după ce în presă au apărut articole despre o posibilă breșă de securitate la o facilitate SpaceX din California.

Imagini neautorizate la baza SpaceX

Scandalul a fost declanșat de o investigație The Insider. Publicația a dezvăluit că Artemyev ar fi realizat fotografii ale unor documente tehnice și motoare la complexul companiei din Hawthorne. Conform surselor, cosmonautul ar fi utilizat telefonul personal pentru a captura imagini cu tehnologie cu acces limitat. Ulterior ar fi încercat să părăsească incinta cu materialele respective.

Georgy Trishkin, un analist rus specializat în industria spațială, a menționat că o anchetă internă este deja în curs de desfășurare. „Este dificil de imaginat că un cosmonaut cu o asemenea experiență ar comite o astfel de eroare neintenționat”, a precizat acesta.

Roscosmos evită explicațiile

În timp ce presa independentă și cea rusă dezbat pe larg incidentul, reacția oficială a Roscosmos a fost extrem de rezervată. Agenția a motivat schimbarea printr-un simplu „transfer pe o altă funcție”. A evitat astfel orice comentariu legat de acuzațiile privind încălcarea normelor de securitate americane, mai arată Euronews.

La 54 de ani, Artemyev este o figură proeminentă a programului spațial rusesc. El are deja la activ trei misiuni orbitale și un total de 560 de zile petrecute în spațiu. Din 2019, acesta deține și o funcție în Duma orașului Moscova.

Locul său în misiunea Crew-12 va fi ocupat de Andrey Fedyaev. În vârstă de 43 de ani, Andrey a participat la zborul Crew-6 din 2023, petrecând 186 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Cooperarea spațială tot mai afectată

Acest episod are loc într-un context de maximă tensiune între Rusia și Occident. Colaborarea spațială este în prezent una dintre puținele punți de comunicare active. Recent, NASA și Roscosmos au agreat extinderea operațiunilor comune pe ISS până în 2028, iar negocierile pentru deorbitarea stației în 2030 sunt în desfășurare.

Cu toate acestea, imaginea programului spațial rus a fost afectată de implicarea sa directă în conflictul din Ucraina. Există informații conform cărora sateliții Roscosmos au oferit date tactice armatei ruse, iar agenția a fost implicată în campanii de recrutare pentru unități de voluntari, precum batalionul Uran.

Umbra lui Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos

Tensiunile au fost amplificate de Dmitri Rogozin, fostul director al Roscosmos, un personaj controversat. Rogozin este dealtfel cunoscut pentru declarațiile sale agresive și legăturile cu mediile ultranaționaliste. În 2022, acesta amenința cu retragerea Rusiei de pe Stația Spațială, înainte de a fi demis și de a se alătura ulterior unei unități paramilitare din Donbas. Episodul în care a fost rănit într-un atac de precizie a subliniat implicarea sa directă pe front.

NASA și SpaceX nu comentează

În pofida acestor fricțiuni, ISS rămâne un proiect în care Rusia și Occidentul continuă să colaboreze. Totuși, incidente precum cel în care este implicat Artemyev pun o presiune suplimentară pe acest parteneriat deja vulnerabil.

Până în prezent, nici NASA, nici SpaceX nu au comentat public acuzațiile. Lansarea misiunii Crew-12 rămâne programată pentru 15 februarie 2026, însă incertitudinea planează asupra modului în care rezultatele anchetei vor influența calendarul și relațiile viitoare dintre agențiile spațiale.