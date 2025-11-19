Zi crucială pentru Wall Street. Nvidia își publică rezultatele trimestriale, un test major pentru piața AI

Traderii anticipează o mișcare de circa 6,4% a acțiunilor producătorului de cipuri Nvidia la deschiderea sesiunii de joi, echivalentă cu o variație de aproximativ 280 de miliarde de dolari în valoarea de piață, potrivit Financial Times.

Rezultatele Nvidia, barometru pentru piața americană de tehnologie

Nvidia a devenit la sfârșitul lunii octombrie prima companie din lume evaluată la 5 trilioane de dolari, însă de atunci acțiunile sale au fost afectate de o corecție mai amplă a acțiunilor companiilor implicate în AI.

Datorită rolului central în infrastructura globală de AI, rezultatele Nvidia au influențat în ultimii ani direcția întregii piețe americane de tehnologie.

Publicarea raportului trimestrial vine într-un moment în care entuziasmul investitorilor pare să se tempereze: indicele Nasdaq Composite a scăzut cu peste 4% în ultimele cinci ședințe, iar marile companii tech au fost puternic lovite, Meta pierzând 19% și Oracle 20% în ultima lună.

Venituri preconizate la peste 55 de miliarde de dolari

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă la venituri de aproximativ 55,5 miliarde de dolari. Pentru trimestrul curent, estimările indică o cifră de afaceri de aproximativ 62 de miliarde de dolari, în creștere cu circa 58% față de anul anterior.

Nvidia a depășit constant așteptările în ultimele trimestre.

În octombrie, CEO-ul Jensen Huang a anunțat că firma are comenzi contractate în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru următoarele cinci trimestre, un nivel situat la limita superioară a prognozelor de pe Wall Street și care a susținut temporar capitalizarea-record de 5 trilioane de dolari.

Compania rămâne însă expusă tensiunilor comerciale dintre SUA și China.