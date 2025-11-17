Nvidia mizează pe comenzi uriașe și creștere în 2026

Nvidia se pregătește să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, miercuri, într-un moment în care șeful său, Jensen Huang, a dezvăluit una dintre cele mai impresionante perspective de vânzări din istoria companiei. Potrivit CNBC, în octombrie, acesta a anunțat că Nvidia are deja comenzi de 500 de miliarde de dolari pentru 2025 și 2026, confirmând forța și continuitatea boomului inteligenței artificiale.

„Atât avem deja în comenzi. Jumătate de trilion de dolari până acum”, a declarat Huang la conferința GTC de la Washington, sugerând că cererea pentru cipuri AI rămâne mult peste ofertă.

Așteptările Nvidia pentru 2026

Analiștii consideră că acest lucru indică vânzări mult mai mari pentru 2026 decât anticipase Wall Street. Chris Caso, analist Wolfe Research, notează că „dezvăluirile Nvidia sugerează un potențial clar peste estimările curente de consens”, estimând cu 60 de miliarde de dolari mai multe vânzări în segmentul centrelor de date față de prognozele anterioare.

Totuși, în ciuda optimismului, acțiunile Nvidia se tranzacționează cu 5% sub nivelul de la momentul anunțului, reflectând dezbaterea intensă privind sustenabilitatea investițiilor masive în infrastructură AI realizate de marile companii cloud.

Creștere de 56% față de 2024

Pentru trimestrul al treilea, analiștii LSEG – operatorul Bursei din Londra și unul dintre cei mai mari furnizori globali de date financiare – anticipează un profit de 1,25 dolari pe acțiune și venituri de 54,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere anuală de 56%. Pentru trimestrul următor, aceștia estimează o prognoză de 61,44 miliarde de dolari, un nivel care ar reaccelera ritmul de creștere a veniturilor.

Nvidia oferă ghidaje doar pe termen scurt, însă orice comentariu legat de portofoliul de comenzi sau perspectiva pentru 2026 va fi analizat în detaliu de investitori, care anticipează în prezent 286,7 miliarde de dolari venituri în 2026.

Apetit fără limite pentru AI

Marile companii tehnologice – Google, Amazon, Microsoft și Meta – și-au intensificat investițiile în infrastructura AI, un trend pe care analistul Oppenheimer Rick Schafer îl descrie drept „apetit insațiabil pentru AI”, iar afirmațiile șefului Nvidia se înscriu în această direcție.

Gigantul tech american a încheiat parteneriate strategice importante, printre care o investiție de până la 10 miliarde de dolari în OpenAI pentru achiziția a 4-5 milioane de GPU-uri (cipuri specializate în procesarea paralelă, esențiale pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială), 5 miliarde de dolari plasați în Intel pentru dezvoltarea colaborărilor GPU-CPU (unitatea centrală de procesare, „creierul” generalist al unui computer) și încă 1 miliard de dolari investit în Nokia pentru integrarea GPU-urilor în rețelele mobile.

Trump decide ce vinde Nvidia în China

Estimările actuale nu includ potențiale vânzări în China, după restricțiile impuse asupra cipului H20 – modelul conceput special de Nvidia pentru a respecta limitările de export, stabilite de administrația Trump, către piața chineză. În august însă, Huang a ajuns la un acord cu președintele american pentru obținerea licențelor de export, în schimbul cedării către guvern a 15% din vânzările realizate în China.

Totuși, perspectivele sunt rezervate, iar compania nu a prezentat un succesor pentru H20, considerat deja depășit.

Întrebat dacă dorește să vândă actualele cipuri în China, Huang a spus: „Sper. Dar aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia președintele Trump”.