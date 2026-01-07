Când se deschide oficial parcul tematic „Dracula Land”, situat la doar 20 de minute de București

Un parc tematic inspirat de legenda vampirului Dracula, denumit Dracula Land, este în curs de dezvoltare în România și este programat să se deschidă între 2026 și 2027, la aproximativ 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. Proiectul, evaluat la peste 1 miliard de euro, își propune să devină una dintre cele mai mari destinații de entertainment, retail și tehnologie din Europa, potrivit unui comunicat transmis de dezvoltator.

Dracula Land va fi construit pe o suprafață de aproximativ 160 de hectare și va combina turismul, cultura, tehnologia și divertismentul într-o singură destinație amplă. Parcul va avea ca temă centrală povestea originală a lui Dracula, fiind împărțit în șase zone tematice imersive, cu peste 40 de atracții principale.

Vizitatorii vor păși printr-o poartă inspirată din estetica gotică, urmând să descopere trasee tematice precum „Transylvanian Railway”, spectacole cu drone și proiecții multimedia, reconstrucții ale Transilvaniei și ale castelului lui Dracula. Alte zone vor reimagina orașe iconice precum New Orleans, plin de mituri și vârcolaci, și cartiere victoriane inspirate de Londra.

Pe lângă zona de distracții, Dracula Land va include o arenă multifuncțională cu 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri și competiții esports, un outlet mall cu peste 70 de branduri de top, trei hoteluri tematice cu aproximativ 1.200 de camere, un parc acvatic și spa termal de mari dimensiuni, precum și un circuit de motorsport de 4,5 kilometri.

Proiectul va integra și un univers virtual, un metaverse dedicat construit pe motorul grafic Unreal Engine 5. Utilizatorii vor putea interacționa digital cu lumea Dracula Land printr-un token propriu numit DraculaCoin, prin NFT-uri și avataruri personalizate.

Va crea până la 5.000 de noi locuri de muncă

Dezvoltatorii estimează că Dracula Land va crea peste 5.000 de locuri de muncă directe și indirecte și va atrage aproximativ 3 milioane de vizitatori anual în primii ani de funcționare. Impactul economic al proiectului ar putea depăși 5 miliarde de euro într-un deceniu.

Fondatorul proiectului, Dragoș Dobrescu, descrie Dracula Land ca pe un „proiect de țară”, destinat să demonstreze potențialul României de a construi atracții culturale și de divertisment de nivel internațional.

Parcul este conceput ca o destinație complexă care ar putea transforma industria europeană a divertismentului și ar pune România pe harta globală a turismului tematic și a inovației digitale.