Utilizatorii Gmail, avertizați să dezactiveze acum două funcții

Toate conturile Gmail au fost selectate automat pentru scanare. Google accesează mesajele și atașamentele pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, scrie Daily Mail.

Funcția a fost activată discret în octombrie 2025. Utilizatorii nu au fost notificați despre această modificare importantă.

E-mailurile personale și de serviciu sunt citite fără consimțământ explicit. Datele sensibile ajung în bazele de date ale gigantului tehnologic.

Jones avertizează pe X că dezactivarea manuală este necesară. Utilizatorii trebuie să acceseze setările în două locații diferite.

Proces colectiv intentat împotriva Google pentru scanarea secretă

Thomas Thele din Illinois a intentat un proces în noiembrie 2025. Acțiunea vizează toți utilizatorii Gmail din SUA afectați de scanare.

Procesul acuză Google că exploatează istoricul e-mailurilor. Compania ar fi activat setări ascunse pentru colectarea masivă de date.

Toate conturile sunt afectate indiferent de dispozitiv. Android, iOS sau desktop – toți utilizatorii conectați sunt vizați.

Politica de confidențialitate Google menționează vag utilizarea datelor. Informațiile servesc la îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea de produse noi.

Cum se dezactivează funcțiile inteligente pe desktop și laptop

Utilizatorii desktop trebuie să deschidă „Vedeți toate setările”. Opțiunea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” trebuie dezactivată.

Secțiunea Funcții inteligente conține prima setare crucială. Apoi urmează „Gestionați setările funcțiilor inteligente ale spațiului de lucru”.

Daily Mail a descoperit o problemă majoră la dezactivare. Gmail-ul devine „un haos nefiltrat” fără organizare.

Secțiunile „promoții”, „social” și „actualizări” dispar complet. Căsuța de e-mail afișează sute sau mii de mesaje neorganizate.

Singura soluție pentru reorganizare este reactivarea scanării AI. Google forțează practic utilizatorii să accepte compromisul privind confidențialitatea.

Dezactivarea funcțiilor pe smartphone – procedura pentru Android și iOS

Aplicația Gmail pe telefon necesită pași diferiți. Utilizatorii trebuie să atingă iconița cu trei linii.

Meniul „Setări” conduce la „Confidențialitatea datelor”. Opțiunea „Funcții inteligente și personalizare” trebuie dezactivată aici.

Setările Google Workspace necesită atenție separată. Toate platformele trebuie dezactivate pentru protecție completă.

Consecințele sunt semnificative pentru funcționalitate. Sugestiile de completare automată dispar după dezactivare.

Verificarea ortografică și adăugările rapide în calendar nu mai funcționează. Utilizatorii trebuie să aleagă între confidențialitate și comoditate.

Riscurile pentru confidențialitate și siguranța datelor sensibile

E-mailurile conțin informații extrem de sensibile. Detalii financiare, dosare medicale și conversații personale sunt expuse.

Antrenarea AI pe date private ridică îngrijorări majore. Informațiile pot fi utilizate abuziv sau pot ajunge în mâini greșite.

Google susține că nu folosește direct conținutul Gmail. Cu toate acestea, scanarea crește vulnerabilitatea la atacuri cibernetice.

Criticii subliniază o problemă de nerezolvat. Dacă destinatarul nu dezactivează scanarea, e-mailurile sunt oricum accesate.

Încrederea în Google este pusă sub semnul întrebării. Utilizatorii se îndoiesc că setările vor rămâne dezactivate permanent.

Dezactivarea poate fi inversată oricând. Dar mulți suspectează reactivări secrete viitoare din partea companiei.