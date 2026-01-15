Prima pagină » Tehnologie » Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde

Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde

Cei care folosesc Google au cel mai probabil cel puțin un cont înregistrat în Gmail, deoarece serviciul de e-mail al Google este o cerință pentru a putea utiliza browserul și a beneficia de toate serviciile sale. Pentru cei care nu vor ca AI să le citească e-mailurile din Gmail, există o setare simplă de modificat.
Sursa: Mediafax Foto
Andreea Tobias
15 ian. 2026, 19:35, Știrile zilei

Gmail permite accesul ecosistemului Google, inclusiv Drive, Google Maps sau Google Photos, într-un mod mai personalizat. Dar ceea ce face Google nu este doar pentru a le ușura viața utilizatorilor, ci și deoarece compania este interesată ca aceștia să utilizeze întregul lor ecosistem, scrie El Economista.

Google folosește datele pentru publicitate și antrenarea IA

De mulți ani, acest lucru a fost făcut pentru a obține datele și preferințele utilizatorilor, deoarece aceste informații pot fi vândute agenților de publicitate cu scopul de a trimite reclame direcționate. De exemplu, Google detectează că unui utilizator îi place CrossFit și începe să-i afișeze reclame la săli de sport, îmbrăcăminte sportivă și alte lucruri similare.

Dar acum, odată cu apariția inteligenței artificiale, compania este interesată și de antrenarea acestei tehnologii cu date reale ale persoanelor. Astfel, AI ar înțelege cum poate ajuta. Însă, deschiderea conturilor de către AI reprezintă un risc pentru confidențialitate.

Gemini are acces la e-mailurile din Gmail

Gemini are acces la e-mailurile utilizatorilor și îi poate ajuta în diverse moduri. Fie rezumând mesaje, fie găsind informații sau efectuând căutări personalizate. Pentru cei care nu vor ca AI să le citească e-mailurile din Gmail, trebuie să știe că aceste facilități intră în conflict cu aspecte precum e-mailurile criptate de la un capăt la altul.

Cum se blochează accesul IA la Gmail în 10 secunde

Din fericire, Google oferă o modalitate simplă de a bloca accesul AI prin modificarea unei setări pe telefonul mobil, care funcționează atât pe Android, cât și pe iPhone:

  1. Se deschide aplicația Gmail
  2. Se apasă pe cele trei linii orizontale din partea dreaptă sus
  3. Se accesează Setări
  4. Se selectează contul pentru care se dorește eliminarea accesului la AI (procedura poate fi aplicată pentru toate conturile)
  5. Se derulează până la opțiunea Funcții inteligente și se dezactivează.

Pentru cei care nu vor ca AI să le citească e-mailurile din Gmail, această procedură protejează confidențialitatea și blochează accesul Gemini la mesajele personale. Modificarea acestei setări durează doar câteva secunde, dar oferă un control mai mare asupra datelor personale.

