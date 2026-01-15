Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde

Gmail permite accesul ecosistemului Google, inclusiv Drive, Google Maps sau Google Photos, într-un mod mai personalizat. Dar ceea ce face Google nu este doar pentru a le ușura viața utilizatorilor, ci și deoarece compania este interesată ca aceștia să utilizeze întregul lor ecosistem, scrie El Economista.
De mulți ani, acest lucru a fost făcut pentru a obține datele și preferințele utilizatorilor, deoarece aceste informații pot fi vândute agenților de publicitate cu scopul de a trimite reclame direcționate. De exemplu, Google detectează că unui utilizator îi place CrossFit și începe să-i afișeze reclame la săli de sport, îmbrăcăminte sportivă și alte lucruri similare.
Dar acum, odată cu apariția inteligenței artificiale, compania este interesată și de antrenarea acestei tehnologii cu date reale ale persoanelor. Astfel, AI ar înțelege cum poate ajuta. Însă, deschiderea conturilor de către AI reprezintă un risc pentru confidențialitate.
Gemini are acces la e-mailurile utilizatorilor și îi poate ajuta în diverse moduri. Fie rezumând mesaje, fie găsind informații sau efectuând căutări personalizate. Pentru cei care nu vor ca AI să le citească e-mailurile din Gmail, trebuie să știe că aceste facilități intră în conflict cu aspecte precum e-mailurile criptate de la un capăt la altul.
Din fericire, Google oferă o modalitate simplă de a bloca accesul AI prin modificarea unei setări pe telefonul mobil, care funcționează atât pe Android, cât și pe iPhone:
Pentru cei care nu vor ca AI să le citească e-mailurile din Gmail, această procedură protejează confidențialitatea și blochează accesul Gemini la mesajele personale. Modificarea acestei setări durează doar câteva secunde, dar oferă un control mai mare asupra datelor personale.