Google schimbă modul în care vom folosi Gmail. E-mailul intră în era inteligenței artificiale

Google schimbă din nou modul în care ne folosim inboxul. Gmail trece în era Gemini, iar inteligența artificială devine parte centrală a experienței celor trei miliarde de utilizatori. Aplicația promite mai mult decât filtrarea mesajelor. Gmail se pregătește să îți răspundă la întrebări, să rezume conversațiile lungi și să îți completeze e mailurile înainte să pui mâna pe tastatură.
Sursa: Hepta
Mădălina Dinu
09 ian. 2026, 20:31, Știrile zilei

E mailul este departe de a fi un instrument vechi. Din 2004 și până astăzi volumul de mesaje a crescut mai mult decât și-au imaginat chiar creatorii Gmail. Google afirmă că a sosit momentul ca inboxul să nu mai fie doar un spațiu de depozitare. Viziunea pentru 2026 transformă Gmail într un asistent inteligent care ajută utilizatorii să găsească informații, să scrie mesaje și să organizeze priorități într o singură fereastră, scrie blog.google.com.

Una dintre noutăți se numește AI Overviews și funcționează exact ca în Google Search. În loc să deschizi conversații lungi sau să cauți cuvinte cheie, AI sintetizează mesajele și îți oferă un rezumat al punctelor importante. Dacă ai un fir de e mail cu zeci de răspunsuri vei vedea rapid ce s a decis fără să citești fiecare rând.

Funcția merge și mai departe. Utilizatorii pot adresa întrebări direct inboxului folosind limbaj natural. Dacă te întrebi cine a făcut o ofertă pentru renovarea băii anul trecut Gmail poate identifica conversația relevantă și poate extrage informația într un scurt rezumat. Rezumarea conversațiilor este disponibilă tuturor gratuit. Căutarea prin întrebări necesită abonament Google AI Pro sau Ultra.

Instrumente rapide pentru scrierea mesajelor

Google integrează și funcții pentru redactare. Help Me Write poate genera sau rafina e mailuri pentru absolut orice subiect. Suggested Replies folosește contextul conversației și propune răspunsuri consistente cu stilul utilizatorului. Pentru cei care vor un mesaj impecabil există un instrument de corectură numit Proofread care verifică tonul, stilul și gramatica. Primele două funcții sunt disponibile gratuit pentru toate conturile iar Proofread necesită abonament AI Pro sau Ultra.

Google promite și personalizare mai mare în lunile următoare. Help Me Write va putea integra informații din alte aplicații Google pentru recomandări mai precise.

Inbox mai inteligent și mai puțin aglomerat

O altă funcție importantă prezentată se numește AI Inbox. Menirea ei este să curețe zgomotul din inbox. Platforma identifică ce mesaje sunt esențiale pe baza relațiilor dintre utilizatori și a obiceiurilor de comunicare.

Sistemul poate da prioritate contactelor mai importante și celor care trimit mesaje relevante. Google afirmă că totul se desfășoară cu protecția datelor și analiza se face fără a expune conținutul mesajelor către terți.

Google testează deja AI Inbox cu un grup restrâns de utilizatori și planifică lansarea extinsă în lunile următoare. 2026 începe pentru Gmail cu ambiția clară de a fi mai mult decât o căsuță poștală și de a deveni un instrument capabil să lucreze alături de fiecare utilizator.

