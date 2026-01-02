Schimbare importantă la Gmail: O funcție așteptată de ani ar putea deveni realitate

Google pare să pregătească o actualizare mult așteptată, care ar putea schimba fundamental modul în care funcționează conturile Gmail, scrie The Mirror.

Pentru prima dată de la lansarea serviciului, utilizatorii ar putea avea posibilitatea de a-și schimba adresa @gmail.com fără a crea un cont nou.

O funcție cerută de mult timp

Posibila actualizare a fost observată inițial de site-ul de tehnologie 9to5Google, care a identificat detalii într-un document de suport Google publicat recent.

Potrivit informațiilor, utilizatorii Gmail ar putea trece la o nouă adresă @gmail.com, păstrând în același timp contul existent.

Până acum, utilizatorii Gmail au fost permanent legați de adresa aleasă inițial.

Această limitare a fost o sursă constantă de frustrare, mai ales pentru cei care și-au creat conturile cu mulți ani în urmă și nu mai sunt mulțumiți de numele ales.

Cum ar funcționa redirecționarea și datele

Google explică faptul că mesajele trimise către vechea adresă ar continua să fie primite, fiind redirecționate automat către noua adresă.

Mai important, toate datele existente, inclusiv e-mailuri, fotografii, contacte și mesaje, ar rămâne neschimbate.

„Adresa de e-mail asociată contului tău Google te ajută să îți identifici contul”, precizează compania.

„Dacă dorești, poți schimba adresa contului Google care se termină în gmail.com cu o nouă adresă care se termină tot în gmail.com.”

Acest lucru sugerează că utilizatorii ar câștiga flexibilitate fără a pierde accesul la ani întregi de conținut sau servicii conectate.

Puține detalii și o posibilă lansare regională

În acest moment, Google nu a anunțat o dată oficială de lansare și nici regiunile în care funcția va fi disponibilă inițial.

Documentul de suport care descrie schimbarea este disponibil, deocamdată, doar în limba hindi, ceea ce sugerează că India ar putea fi prima piață în care funcția va fi testată.

Nici Gmail, nici Google nu au făcut un anunț public oficial. Dacă va fi confirmată, actualizarea ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale sistemului de identitate Gmail de la lansare.