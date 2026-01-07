Au pariat pe AI și au câștigat, cel puțin pe moment: Alphabet depășește Apple la capitalizare bursieră pentru prima dată din 2019

Alphabet, compania-mamă a Google, a închis ședința de miercuri cu o capitalizare bursieră de 3,88 trilioane de dolari, peste Apple, evaluată la 3,84 trilioane de dolari. Este prima dată din 2019 când Alphabet trece în fața producătorului de iPhone, într-o inversare de poziții care scoate în evidență direcțiile diferite ale celor două companii în cursa pentru inteligența artificială (AI).

Acțiunile Alphabet au urcat cu peste 2% miercuri, închizând la 322,03 dolari. În contrast, Apple a resimțit presiune la bursă: titlurile companiei au scăzut cu peste 4% în ultimele cinci zile, trăgând în jos capitalizarea totală.

Depășirea Apple de către Alphabet arată că investitorii consideră, cel puțin în acest moment, că strategia Google în AI se traduce mai direct în creștere și venituri, iar bursa a început să reflecte acest lucru în ierarhia valorilor de piață.

AI, motorul revenirii Google

Depășirea Apple vine după un an excepțional pentru Alphabet pe Wall Street, compania încheind 2025 între cei mai buni performeri, pe fondul unei „reveniri AI” care a prins contur treptat.

În noiembrie, Alphabet a prezentat Ironwood, a șaptea generație de TPU (tensor processing units) – cipuri AI dezvoltate intern, văzute de investitori ca o alternativă tot mai credibilă la soluțiile Nvidia. În decembrie, Google a lansat Gemini 3, care a primit reacții entuziaste, consolidând percepția că grupul a recuperat teren în zona modelelor de inteligență artificială.

Entuziasmul s-a reflectat puternic în prețul acțiunilor: Alphabet a urcat cu 65% în 2025, cea mai puternică apreciere anuală din 2009, când titlurile companiei s-au dublat pe fondul revenirii după criza financiară.

CEO-ul Sundar Pichai a pus accent pe cererea accelerată pentru servicii AI, indicând că presiunea vine atât din zona de infrastructură, cât și din cea de aplicații. La conferința cu analiștii pentru rezultatele din octombrie, Pichai a subliniat că divizia de cloud a Google a semnat, în 2025 până la finalul trimestrului al treilea, mai multe contracte de peste 1 miliard de dolari decât în cei doi ani anteriori la un loc.

Apple, mai prudentă în cursa AI

În timp ce Alphabet a împins agresiv investițiile în cipuri, modele și cloud, Apple a rămas în mare parte absentă din „febra AI” declanșată în industria tech după lansarea ChatGPT de către OpenAI la finalul lui 2022.

Apple ar fi trebuit să lanseze anul trecut o nouă generație a asistentului Siri bazată pe AI, însă compania a amânat actualizarea. Între timp, Apple a transmis că intenționează să introducă un „Siri mai personal” în 2026, dar investitorii par să ceară mai multă claritate privind calendarul și impactul comercial.

Semnalul de prudență a venit și din partea analiștilor: firma de pe Wall Street Raymond James a retrogradat Apple săptămâna aceasta, argumentând că în 2026 câștigurile vor fi dificil de obținut.

Ce înseamnă depășirea

Dincolo de simbolism, schimbarea de lider la capitalizare bursieră indică faptul că piața recompensează mai agresiv companiile care pot demonstra: infrastructură AI proprie (cipuri și centre de date), portofoliu de modele competitive, monetizare prin cloud și produse enterprise, și un ritm rapid de lansări.

Pentru Apple, miza rămâne integrarea AI într-un ecosistem controlat strict, cu accent pe experiența utilizatorului și confidențialitate. Pentru Alphabet, pariul este să transforme cererea explozivă de compute și aplicații AI într-un avantaj structural pentru Google Cloud și pentru produsele sale.