Omul de afaceri american Elon Musk a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la actualul său executiv – Comisia Europeană – în favoarea unui organism ales, iar președintele UE să fie ales direct.
Petre Apostol
10 dec. 2025, 04:49, Știri externe

„Comisia UE ar trebui desființată în favoarea unui organism ales, iar președintele UE ar trebui să fie ales direct. Sistemul actual înseamnă dominația birocrației, nu democrație”, a scris Elon Musk pe contul său de pe platforma X, pe care o deține.

Anterior, Elon Musk evocase și posibilitatea ca Uniunea Europeană să fie abolită. El afirmase atunci că statele membre ar trebui să revină la o formă de suveranitate individuală.

Comentariile sale vin în contextul unei amenzi aplicate de către Uniunea Europeană platformei X. Amenda, în valoare de 120 de milioane de euro, a fost aplicată pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA).

