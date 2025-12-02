Prima pagină » Life-Inedit » Mama lui Elon Musk, despre o postare cu Târgul de Crăciun din Craiova: Beautiful

Mama lui Elon Musk, Maye Musk, a reacționat pe rețeaua X la o postare despre Târgul de Crăciun din Craiova: „Beautiful”.
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
02 dec. 2025, 21:12, Life-Inedit

Reacția a venit pe rețeaua X la o postare în care erau prezentate imagini din Târgul de Crăciun de la Craiova.

„Beautiful”, a scris Maye Musk, care a adăugat mai multe emoticoane, inclusiv unul cu un brad de Crăciun.

Postarea inițială făcută de Catarina Senora Galita vorbește despre un târg din România.

„Fără bariere de beton. Fără paznici înarmați. Fără tensiune. Doar mii de oameni învăluiți în lumini de Crăciun, cântând colinde, bând vin fiert și sărbătorind nașterea lui Hristos… în pace. România, arăți lumii cum este o țară care încă își amintește că bucuria, credința și siguranța merg mână în mână. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog ca restul Europei și America să recâștige curând acest sentiment”, se arată în postare.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat imediat pe Facebook: „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”.

Craiova a câștigat în acest an locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania.

