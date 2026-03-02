Prima pagină » Life-Inedit » Eclipsă totală de Lună. „Blood moon”, un spectacol astronomic rar

Eclipsă totală de Lună. „Blood moon”, un spectacol astronomic rar

O eclipsă totală va înroși Luna în primele ore ale dimineții zilei de 3 martie. Eclipsa va prezenta o lună plină, roșu-cupru intens, iar oamenii de știință prezic cele mai bune momente pentru a o vedea.
Eclipsă totală de Lună. „Blood moon”, un spectacol astronomic rar
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
02 mart. 2026, 22:58, Life-Inedit

America de Nord, Australia și Noua Zeelandă vor avea parte de o eclipsă totală de Lună rară, cunoscută sub numele de „lună însângerată”, potrivit The Guardian.

Pe măsură ce luna plină se afundă în umbra planetei, aceasta își va schimba culoarea într-un „roșu intens și arămiu”, spune astrofizicianul Dr. Rebecca Allen de la Universitatea Swinburne.

Va fi ultima dată când oamenii vor putea vedea acest fenomen ceresc în aproape trei ani.

Eclipsa totală va fi vizibilă seara din Asia de Est și Australia, pe tot parcursul nopții în Pacific și dimineața devreme în America de Nord și Centrală și în vestul îndepărtat al Americii de Sud. Eclipsa este parțială în Asia Centrală și în o mare parte a Americii de Sud. Eclipsa nu este vizibilă în Africa sau Europa.

În timpul unei eclipse totale, Luna apare în roșu închis sau portocaliu. Acest lucru se datorează faptului că planeta noastră blochează cea mai mare parte a luminii Soarelui care ajunge la Lună, iar lumina care ajunge la suprafața lunară este filtrată printr-o felie groasă din atmosfera Pământului. Este ca și cum toate răsăriturile și apusurile de soare ale lumii ar fi proiectate pe Lună.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor