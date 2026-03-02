Eclipsă totală de Lună. „Blood moon”, un spectacol astronomic rar

America de Nord, Australia și Noua Zeelandă vor avea parte de o eclipsă totală de Lună rară, cunoscută sub numele de „lună însângerată”, potrivit The Guardian.

Pe măsură ce luna plină se afundă în umbra planetei, aceasta își va schimba culoarea într-un „roșu intens și arămiu”, spune astrofizicianul Dr. Rebecca Allen de la Universitatea Swinburne.

Va fi ultima dată când oamenii vor putea vedea acest fenomen ceresc în aproape trei ani.

Eclipsa totală va fi vizibilă seara din Asia de Est și Australia, pe tot parcursul nopții în Pacific și dimineața devreme în America de Nord și Centrală și în vestul îndepărtat al Americii de Sud. Eclipsa este parțială în Asia Centrală și în o mare parte a Americii de Sud. Eclipsa nu este vizibilă în Africa sau Europa.

În timpul unei eclipse totale, Luna apare în roșu închis sau portocaliu. Acest lucru se datorează faptului că planeta noastră blochează cea mai mare parte a luminii Soarelui care ajunge la Lună, iar lumina care ajunge la suprafața lunară este filtrată printr-o felie groasă din atmosfera Pământului. Este ca și cum toate răsăriturile și apusurile de soare ale lumii ar fi proiectate pe Lună.