Mii de copii suferă de malnutriție severă în Gaza, avertizează UNICEF. Criza umanitară se agravează

Potrivit datelor publicate marți de UNICEF, 9.300 de copii au fost internați în octombrie pentru tratament împotriva malnutriției acute severe, un număr îngrijorător chiar dacă reprezintă o scădere față de vârful de peste 14.000 din august, scrie Reuters.

UNICEF avertizează că ajutorul rămâne insuficient

Reprezentanta UNICEF, Tess Ingram, a declarat într-un briefing la Geneva că nivelul actual al internărilor este de cinci ori mai mare decât în perioada scurtei încetări a focului din februarie–martie. Aceasta subliniază că situația rămâne critică și că „este încă un număr șocant”.

Ingram a relatat imagini dramatice din teren, descriind nou-născuți subponderali, cântărind mai puțin de un kilogram, care „luptă pentru fiecare respirație”. Aceste cazuri ilustrează gravitatea crizei și presiunea enormă pusă pe spitalele locale.

Acces dificil la hrană și întârzieri la trecerea de frontieră

Deși UNICEF reușește să introducă mai mult ajutor decât înainte de acordul din 10 octombrie, obstacolele logistice persistă. Întârzieri, refuzuri ale încărcăturilor umanitare, închideri de rute și riscuri de securitate limitează constant accesul organizațiilor umanitare.

Ingram atrage atenția că toate punctele de trecere către Gaza trebuie deschise, iar accesul mărfurilor comerciale este insuficient. Prețurile alimentelor rămân prohibitive: carnea ajunge la aproximativ 20 de dolari kilogramul, un cost inaccesibil pentru majoritatea familiilor.

Risc de foamete pentru sute de mii de oameni

În august, un raport al unui mecanism ONU de monitorizare a foametei a concluzionat că aproximativ 500.000 de persoane din Gaza se confruntă cu condiții de foamete, echivalentul unui sfert din populația enclavei.

Copiii sunt cei mai afectați, iar experții avertizează că efectele malnutriției severe vor avea consecințe ireversibile asupra sănătății lor.